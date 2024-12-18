明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

舞台劇獎續不獲藝發局資助 劇協：仍在寒冬盼支持

【明報專訊】藝發局連續第二年不批資助予「香港舞台劇獎頒獎禮」。主辦單位香港戲劇協會昨日在社交平台表示，明年4月舉辦的第33屆香港舞台劇獎續不獲資助撥款，並遭康文署拒批場地。劇協會長馮祿德透過影片呼籲外界支持，稱舞台劇獎在30多年前為「團結劇壇、推廣劇運」而設立，經過多年後已獲很高社會認受性，並強調來屆「非辦好不可」。

另不獲批場地 推40周年紀念品籌錢

藝發局以對局方「造成損害或不利聲譽」為由，扣減去年舉辦的第31屆舞台劇獎資助，並停止資助今年5月舉行的第32屆頒獎禮。劇協昨日表示，現開始籌備明年4月的第33屆頒獎禮，今年6月如常向藝發局申請資助，結果不獲撥款。劇協推出成立40周年的紀念品，盼籌集資金。

馮祿德在影片表示，非常珍惜前輩創辦舞台劇獎的初心，多年來獲市民、劇友及政府支持和贊助，獎項獲很高認受性，對推廣劇運、促進文化產業有積極作用，形容為一定要辦好舞台劇獎的「恆常原因」。他說今年適逢劇協成立40周年，更是非辦好頒獎禮不可。

馮稱去年獲大家支持舉行頒獎禮，「現在仍在寒冬」，呼籲外界支持，強調劇協深明自強不息的道理，謀求自力更生之道。

舞台劇獎過往獲藝發局連續資助24年，去年底接獲藝發局通知，稱收到「外界查詢」認為2022年舉行頒獎禮內容「直接或間接對本局的聲譽造成損害或不利影響」，局方經審視頒獎禮的直播錄像及審慎考慮後，決定撤資助；據悉事件涉及包括邀請尊子及蔡玉玲任頒獎嘉賓。

上 / 下一篇新聞