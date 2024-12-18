舞台劇獎續不獲藝發局資助 劇協：仍在寒冬盼支持

另不獲批場地 推40周年紀念品籌錢

藝發局以對局方「造成損害或不利聲譽」為由，扣減去年舉辦的第31屆舞台劇獎資助，並停止資助今年5月舉行的第32屆頒獎禮。劇協昨日表示，現開始籌備明年4月的第33屆頒獎禮，今年6月如常向藝發局申請資助，結果不獲撥款。劇協推出成立40周年的紀念品，盼籌集資金。

馮祿德在影片表示，非常珍惜前輩創辦舞台劇獎的初心，多年來獲市民、劇友及政府支持和贊助，獎項獲很高認受性，對推廣劇運、促進文化產業有積極作用，形容為一定要辦好舞台劇獎的「恆常原因」。他說今年適逢劇協成立40周年，更是非辦好頒獎禮不可。

馮稱去年獲大家支持舉行頒獎禮，「現在仍在寒冬」，呼籲外界支持，強調劇協深明自強不息的道理，謀求自力更生之道。

舞台劇獎過往獲藝發局連續資助24年，去年底接獲藝發局通知，稱收到「外界查詢」認為2022年舉行頒獎禮內容「直接或間接對本局的聲譽造成損害或不利影響」，局方經審視頒獎禮的直播錄像及審慎考慮後，決定撤資助；據悉事件涉及包括邀請尊子及蔡玉玲任頒獎嘉賓。