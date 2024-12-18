明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

加價增交通補貼開支 議員促審慎檢討勿削

【明報專訊】政府為「減赤」，正檢討公共交通費用補貼計劃，另一邊廂批准巴士加價，意味當局需就「2元優惠計劃」向巴士公司提供更多補貼。有議員認為政府近年屢次批准巴士加價高於通脹，是補貼開支大增原因之一，盼政府審慎檢討兩個計劃，不要大幅削減給市民的補貼，否則「市民只見到巴士貴咗，收到嘅補貼又少咗」 。

政府：正檢視兩計劃運作模式

當局年初公布檢視上述兩個計劃時，曾表示今年內會公布結果，強調無意取消「2元計劃」或改變受惠組群，而公共交通費用補貼或檢討補貼上限。政府昨未提及何時公布檢討結果，重申正檢視兩個計劃的運作模式，以讓計劃財政上可持續。翻查資料，2元優惠計劃2024/25年度政府向公交營辦商補貼預計約60億元，按年度增50%；而公共交通費用補貼計劃在2023/24年度開支約35億元，較2019/20年度17億元增逾一倍。

田北辰：倘限按通脹加價可「止血」

實政圓桌立法會議員田北辰分析，如政府當初只許巴士按通脹加價，控制整體市民交通費加幅，本應可就兩項津貼計劃的開支上升「止血」。他認為政府計劃不周導致財赤，但向市民入手縮減兩項津貼並不公平。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌說，公共交通多次加價已「蠶食」不少公共交通費用補貼的津貼，當局檢討時需留意。

上 / 下一篇新聞