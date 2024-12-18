加價增交通補貼開支 議員促審慎檢討勿削

政府：正檢視兩計劃運作模式

當局年初公布檢視上述兩個計劃時，曾表示今年內會公布結果，強調無意取消「2元計劃」或改變受惠組群，而公共交通費用補貼或檢討補貼上限。政府昨未提及何時公布檢討結果，重申正檢視兩個計劃的運作模式，以讓計劃財政上可持續。翻查資料，2元優惠計劃2024/25年度政府向公交營辦商補貼預計約60億元，按年度增50%；而公共交通費用補貼計劃在2023/24年度開支約35億元，較2019/20年度17億元增逾一倍。

田北辰：倘限按通脹加價可「止血」

實政圓桌立法會議員田北辰分析，如政府當初只許巴士按通脹加價，控制整體市民交通費加幅，本應可就兩項津貼計劃的開支上升「止血」。他認為政府計劃不周導致財赤，但向市民入手縮減兩項津貼並不公平。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌說，公共交通多次加價已「蠶食」不少公共交通費用補貼的津貼，當局檢討時需留意。