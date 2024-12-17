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Carousell「買家」索電郵「釣魚」 644宗騙款3600萬 平台：客戶毋須供電郵收款付款

【明報專訊】港人常用二手買賣平台Carousell出現新型騙案，有騙徒扮買家並訛稱會網上付款，向賣家索取電郵以發送釣魚連結，藉此騙取銀行帳戶資料後轉走存款。警方今年首10個月錄得644宗相關騙案，損失額逾3600萬元，其中一名32歲男會計師損失最多，近90萬元。Carousell旋轉拍賣集團幕僚長陳素玲表示，客戶從來不需要提供電郵地址以收付款項，提醒用家勿讓騙徒有機會藉電郵發送釣魚連結佈設騙局。

網購騙案按年增逾兩成 涉3億

警方昨日公布科技罪案及網上購物騙案與趨勢，指今年首10個月網購騙案佔整體科技罪案逾三成，網購騙案較去年同期升23.7%至9575宗，損失額升1.75億元，至3.32億元。

扮用官方「平台收款功能」

警不排除詐騙集團操控

網絡安全及科技罪案調查科高級督察吳柏慧說，自Carousell今年8月推出官方「平台收款功能」，平台上釣魚連結騙案顯著上升，8至10月累計330宗案件，涉及損失約2500萬元。她指出，騙徒會假扮買家透過平台向賣家傳送私人短訊，並出示偽造截圖，提出利用「平台收款功能」過數，索取賣家電郵地址。

其後騙徒偽冒Carousell官方向賣家發電郵，要求賣家經外部連結到虛假的Carousell付款平台網站及銀行頁面，登入其銀行戶口及輸入一次性密碼以收款；當騙徒獲得賣家銀行帳戶資料後就會轉移其戶口存款。吳稱，騙徒虛構網頁非常像真，且受害人損失往往比一般網購騙案嚴重。警方稱香港非首個出現Carousell釣魚連結騙案的區域，台灣、新加坡、馬來西亞等已有類似騙案，不排除背後有詐騙集團操控。

陳素玲提醒，「平台收款功能」下買賣雙方毋須對話就能交易，強調平台於2022年已禁止共享電郵地址，故客戶不需提供電郵地址以收付款項，而所有官方電郵及網頁會以@carousell.com或@thecarousell.com結尾。

她說，客戶可在Carousell平台頁面上了解交易資訊，毋須經外部連結進入不明網頁。被問到如何利用人工智能保障用戶安全，陳指現時騙徒手法有一定複雜性，平台已利用機器學習（machine learning）協助快速偵測可疑用戶。

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