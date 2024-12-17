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夾公仔投訴年飈兩倍 消委促規管 指夾起即彈 禮品不對辦 「保夾價」要玩夠100元

【明報專訊】近年湧現大量夾公仔舖，內設多款夾公仔機，展示豐厚獎品吸引玩家，惟夾公仔舖毋須申領公眾娛樂場所牌照，缺乏規管，並衍生種種亂象。消委會今年首11個月接到42宗投訴，較去年同期增兩倍，有投訴指機爪夾中禮品會自動彈開；有夾中禮品兌換紙條但換來的禮品貨不對辦。消委會認為現是時候重新檢視法例規管。立法會議員江玉歡則憂慮兒童會沉迷，建議若檢視法例可參考台灣和新加坡做法。

被指「彈夾」 商戶：台式三爪機途中會鬆開

消委會接到一宗夾公仔機投訴，投訴人以每局5元玩一台夾公仔機，玩了4次，並夾起公仔，但當爪夾把公仔夾起到機器頂部時卻自動彈開。投訴人向職員查詢，職員指是該機的設定、非故障，並稱該機設有「保夾」機制，玩家在同一機消費達一定金額但仍未獲獎，爪夾便不會彈開，可把公仔直接送到出貨洞口。

投訴人認為，「彈夾」設定使消費者即使成功夾起公仔，公仔亦會原地掉落，消費者不可能在「保夾」機制以外成功夾出公仔，質疑商戶經營手法有詐和取巧，認為設定極不合理，有損消費者權益，故投訴。商戶回覆消委會稱，該台是台式三爪機，其爪夾會於回洞口途中鬆開，玩家可運用技巧讓夾起的公仔慢慢接近洞口獲取獎品，而該店的機台均設保夾機制，投訴人當日玩的機台「保夾價」是100元；該商戶亦指職員當日接到投訴後已全數退回20元。

另有投訴人用硬幣兌換機將100元兌換成5元硬幣，但只釋出一枚5元，商戶拒退還現金，卻提出以夾公仔局數作補償，投訴人認為機內硬幣不足是商戶管理問題，將兌幣與遊戲局數綑綁有強迫消費之嫌。

消委：是時候檢視法例 議員倡參考台星

消委會總幹事黃鳳嫺稱，一般供人付款以夾取機內物品的夾公仔機舖，現時毋須根據《公眾娛樂場所條例》申領牌照，認為是時候重新檢視法例，亦提醒商戶應合理設定機器和制定公平清楚的得獎規則，詳列遊戲機旁，並應列明保夾機制、積分兌獎等遊戲規則。她又指不少舖無職員駐場，夾公仔機亦可能分屬不同「台主」，消費者若有疑問未必能即時聯絡到負責人。

議員江玉歡稱，相信大部分人理解夾公仔講求技巧及運氣，非要求「夾一下就有獎」，她不贊成「一有事就要規管立法」，望業界自律。她提到近日走訪多區夾公仔舖，前日兌換了20個5元硬幣遊玩，夾起公仔16次，但每次爪夾都鬆開；她認為大部分人非專業玩家，若台主以公仔招徠但客人沒辦法夾到，「即係取巧！同斤變両有咩分別？」

江指早前有夾公仔機疑涉賭博，她往視察發現大部分未再有賭博成分，認為反映業界可自律，反而憂慮兒童會沉迷。她稱台灣10月宣布《自助選物販賣事業管理規範》生效，規定保證取物上限金額不得逾990元新台幣（約237港元）、台主和場主皆受規範等；新加坡3月起加強規管夾公仔機，如獎品價值不可逾100坡幣（約570港元）。

明報記者

（消委報告）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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