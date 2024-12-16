有個案度好表帶遮𠝹痕 醫生：學生易隱藏死念

憑單一行為難辨 需了解性格

譚煥芝說，該男生起初上學需帶嘔吐袋，「其實是驚恐發作（panic attack），想起要返學就唞不到氣、心跳加速，他就湧了一個想嘔的感覺出來，又怕嘔出來很尷尬，往往要帶住袋子出門」，後來持續缺課，獲社工轉介求醫。她說男生向醫生透露自己用尺量度好距離，讓手表帶剛好遮擋到𠝹手傷痕。

譚稱學生很容易便可把死念隱藏，師長不易識別，又舉例有女生夏天穿長袖衣服遮住𠝹手痕迹。她強調很難只看學生單一行為，還要了解其性格等。

學會：學校體諒學生難處很重要

香港情緒健康學會創辦人、精神科專科醫生林美玲說，有學生個案言談間透露「如果現在我行街被車撞到，我覺得人生也無悔」，也有年輕人向她說「我想和這個世界放假，我很累」，均呈現自殺風險，「但學生沒那麼多詞彙去表達情感」。

至於治療過程，其中重要一環需要學校體諒有自殺風險學生的難處。譚煥芝說，醫生或社工要向學校解釋「學生搞一大輪才克服到恐懼出門口」，並請求校方寬限學生遲到，勿懲罰，甚至可安排特別室讓學生在課堂之間「唞氣」，不少學校都願意配合，同時向家長解釋學生非懶惰，需給予時間讓其進步。

因應學生自殺風險難識別、公院精神科輪候時間長及人手不足，為提供更多支援，香港情緒健康學會去年底推出「WeCare SOS緊急青少年精神健康支援計劃」，透過公私營合作，為有需要學生免費會診最多10次，並津貼藥物，亦可轉介學生到不同機構再跟進。林美玲稱，截至上月已服務約220個學生，半數人有中至高自殺風險。

林美玲說，部分家長難接受子女有精神問題，「個個想子女成龍成鳳，以為看精神科就失去希望和期望，其實是錯誤」，而早求醫或可完全康復。