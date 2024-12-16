有自殺風險學生 葉兆輝料比想像多

醫局：第三層330轉介 少於3%緊急

三層應急機制每層有不同服務（見表）。醫管局回覆本報查詢，截至今年10月底共接到校長轉介330宗使用第三層（轉介高自殺風險中學生接受醫管局精神科專科門診服務），重申當中「緊急」個案少於3%，意味少於10人，「半緊急」個案佔約40%，其餘個案屬「穩定」或已接受醫管局精神科跟進。另外，醫管局同期共接到約120宗為校長而設的電話諮詢熱線查詢。

社署表示，截至今年10月31日，在機制第二層的「校外支援網絡隊伍」共接到教育局轉介131宗學校求助個案。

指第二層轉介少 倡予學校選機構

葉兆輝說，第三層的緊急個案少，不代表有需要轉介的學生少。他指研究顯示四分之三的自殺學生從未看過精神科醫生，反映機制覆蓋以外，有自殺問題的學生比想像中多。被問到是否代表機制無效應被取消，葉不同意，指機制對學校來說有「定心丸」作用，舉例當學校發現到有自殺風險的學生時，機制能提供指引供學校參考，比一下子送學生到急症室做法更理想；又提到自機制去年底落實以來，有效提升社會對學童自殺的關注，學校亦千方百計為學生重建理想的學習環境。

至於第二層，現時5間社福機構是「校外支援網絡隊伍」，按區域服務中學。葉兆輝稱每間學校有慣常合作機構，相比陌生的「校外隊伍」更易溝通和跟進學生情况，又指當學生遇到不熟悉的團隊時，家長亦不會簽署轉介同意書，最終第二層轉介率低，「浪費彈藥」。他建議局方與其考慮擴大校外支援隊伍的數量，倒不如開放學校自由選擇轉介學生去哪個機構，讓學童尋求幫助時能得到「最快、最簡潔、最好」的支援。

醫管局、教育局及社署均向本報稱會密切留意機制運作。至於學童自殺問題的趨勢，教育局稱，去年全港中小學匯報的學生懷疑自殺身亡個案共32宗，今年截至10月有22宗。局方又稱三層應急機制推行以來「學校人員對學生精神健康的意識普遍提升」，現時第二及第三層運作暢順。