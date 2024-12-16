應急制轉介 𠝹手中二生候診年半 醫局：精神科緊急半緊急新症 輪候時間中位數達標

明報記者 黃嘉妍 曾諾晞 鄧佾文

「三層應急機制」運作一年，本報向醫管局查詢獲轉介第三層（即轉介高自殺風險中學生接受醫管局精神科專科門診服務）的學生輪候時間，該局僅稱，現時目標是精神科專科門診「緊急」及「半緊急」新症輪候時間中位數分別不超過1星期及4星期，並已達標；強調如病人精神狀况有變，可再評估需否提前診期。翻查醫管局整體精神科門診新症輪候時間，去年10月至今年9月，各聯網的穩定新症平均需排21至77星期，最長可達104星期。

無法適應上學環境 心悸氣喘𠝹手

芷君去年讀中二時，踏入課室便心跳加速，甚至喘不過氣，雙手顫抖。每逢深夜，她總質疑生存意義，盼痛苦的事可結束；每早返學前，頭痛、肚痛等不適伴隨而來，後來她開始頻密缺課，「之後很想，可能死了算」，情緒日積月累下，芷君在左手共劃下三四道血痕，「害怕，但都無辦法，我都好似控制不了自己，因為太不開心，才用這種痛的感覺去分散不開心的感覺」。

在駐校社工Sharon（化名）眼中，芷君雖未具體計劃結束生命，但她認為突如其來的情緒有可能讓年輕人冲昏頭腦，建議校方透過三層應急機制轉介芷君到精神科。不過，當分流評估後，Sharon獲悉要排期至明年6月尾時大感錯愕，「到頭來，原來我們想找醫療系統合作時，都要等那麼久才可以見到醫生」。

邊排公院邊看私醫 醫藥費壓力大

尚有半年才看到公院精神科醫生，芷君目前接受私家精神科治療，被診斷患上焦慮及抑鬱；她每次診金連藥物約需1200元，亦曾試過繳付更昂貴診金，達3000至4000元。其母憶述女兒到私家就診第一個月，平均每周覆診一次，醫藥費壓力不輕，因此繼續輪候公院。

經過治療，加上好友鼓勵及陪伴下，現年中三的芷君開始有轉變，訪問當日亦願意卸下長年戴住的口罩，但她仍擔心稍有緊張時精神狀况會打回原形。

專家：人手不足 年輕新症較複雜

政府精神健康諮詢委員會委員、港大精神醫學系臨牀副教授張頴宗表示，輪候時間長「一定不理想」，「無論相對穩定（個案），都是有徵狀（校長）才轉介過來，都需要適切評估、診斷和治療」，惟精神科醫生與各專科一樣人手持續不足，單計兒童及青少年精神科前線醫生，每早9時至下午約1時「一晝」平均看18個症；又指年輕人新症較複雜，涉及分別接見家人、師長，「（看症）就會超時」。

至於分流安排，學生將被分為「緊急」、「半緊急」和「穩定」個案。張頴宗說，醫院接到校長轉介後，精神科醫生或護士會了解學生徵狀多寡及持續度，舉例會問及情緒低落的頻密程度，曾否傷害自己、曾否有思覺失調，例如妄想、幻覺，甚至想傷害別人等等；院方會逐項檢視，分數愈高代表風險愈高。他強調專業分流步驟不能鬆懈，面對學生或其他求診者都應維持同一分流標準，「否則全部嘢都塞晒去最緊急，或全部當最穩定，（三層機制）都係無效果，我們要的是efficient（效率）」。

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