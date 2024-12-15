急症室危急病人 盧寵茂：研減費

重病中產亦屬弱勢 需機制協助

盧寵茂昨在港台《星期六問責》稱，檢討公立醫院的收費並非簡單根據通脹，需看數據，識別醫療層面弱勢社群，領取綜援及高齡長者津貼等人士肯定屬弱勢社群，並提及會改善現有針對減免低收入人士醫療費用機制。他亦強調，另一類弱勢是因重病導致很大醫療支出的中產，需有機制協助。盧稱收費調整會先在政府內部討論詳情，相信很快向公眾交代。

盧寵茂說，政府過往醫療體系資源分配運用不當，呈倒三角狀態，88%資源用於醫院，只有12%資源投放發展基層醫療，令輕症市民偏向到醫院求診，造成惡性循環，醫院服務承受壓力更大，亦影響手術及專科服務等高層級服務。

盧稱，政府正重整公營醫療「三頭馬車」工作。其中醫管局會負責第三及第四層的複雜醫療服務，如需做手術或器官移植者；衛生署處理傳染病、藥物監管及審批、藥械管理、學童健康及監督工作等；基層醫療署則負責慢病管理及實踐「一人一家庭醫生」理念，以及預防疾病等工作。