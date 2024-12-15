醫局聯網病牀比例 港島西最佳 2041推算：全港246人一牀減至184 港島合併續優於平均

明報記者 孫澤芳 楊晨

有學者認為分配聯網資源除人口多少也要留意人口組成，有九龍東前線醫生則稱按人口分配資源可令病人得到相對平均的治療。

政府內部改人口推算 815萬變851萬

北部都會區預計2031年有首批居民遷入，將改變本港人口分佈。政府去年估計2041年本港人口將增至815萬，據悉政府內部近日更新推算，料人口可達851萬，但港島東人口跌至59萬，港島西則增至61萬，新界東及西將分別增23%及七成至168萬及207萬。

料2041新西變最差 新東最多長者

現時港島東及西聯網醫療資源較多，人均病牀比例及部分專科輪候時間均較其他聯網佳，去年港島東每216人用一張病牀，少於全港平均246人一牀；港島西僅162人，屬7個聯網中最低。以本報獲得的最新人口推算，而兩個公院發展計劃若如期落實，2041年時全港人均牀位比例可降至每184人一牀，港島東及西的人口病牀比例仍較全港優，新界西牀位競爭因人口大增而轉差，由去年249人一牀增至276人一牀。

從人口組成看，去年港島東及西的長者最少，最多是九龍西有31萬人。至2041年港島長者續為最少，最多為新界東，達53萬人。但若以長者佔比計，港島兩聯網則去年屬較高，2041年時亦與九龍中並列高位。

盧寵茂：考慮人口分佈盼達協同

醫衛局長盧寵茂昨在港台《星期六問責》被問到調整聯網原因及會否將港島醫療資源調至北都時稱，聯網分佈考慮人口分佈，希望做到協同效益，東區人口未來跌至約60萬會令服務使用效率較低，與港島西共享資源可提升服務。至於東區醫院會否按醫院發展計劃繼續增設500張病牀，盧稱會在檢討調整聯網後再考慮「會唔會做，或者擺喺邊個地方做」，亦會考慮長者人數等人口結構數據。

葉兆輝：要看長者比例 醫生：按人口較平均

港大社會工作及社會行政學系人口健康講座教授葉兆輝稱，考慮如何於各聯網分配資源時，人口多寡是重要指標，亦需留意人口組成，包括該區長者比例及健康狀况等，普遍當該區愈多老人，醫療需求愈高。他認為，人口老化下「區區都唔夠資源」，最理想當局應增加整體醫療開支，而非內部調配，從「無咁差」的地區抽走資源補貼其他區，「差鬥更差只會大家一齊追落後」。葉稱，資源有限下適度重整再分配有助有效運用，但不應直接抽起，可調整規模，「唔加足500張（牀），都留番200張」。屬九東龍頭的聯合醫院有急症科醫生表示，按人口分佈編排病牀資源會比較好，令每一個病人都得到相對平均的病牀比例及治療。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，合併兩聯網不能只看數字，須以病人方便為先，憂合併後部分專科或服務整合，令部分病人需到更遠處看病。盧昨被問及相關意見則強調，聯網調整主要考慮行政，市民毋須擔心，又以廣華為例稱早年由九西聯網調至九中後，縱和另一龍頭伊利沙伯醫院同網亦無「縮水」，近年更完成擴建。

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