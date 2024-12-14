僭建擬豁免收合遮篷 重啟村屋申報

放寬晾衫架金屬欄尺寸

現時豁免制度下，有30種工程毋須事先獲屋宇署批准及同意，亦毋須遵從「小型工程監管制度」的簡化規定，業主可直接展開，如尺寸較小和離地不高的晾衣架。

局方發言人昨未有透露豁免制度將額外涵蓋多少項工程。據立法會文件，局方擬新增可收合遮篷、地上的戶外招牌和屋頂上用於支承屋宇裝備裝置的構築物為指定豁免工程；亦會放寬現行制度內晾衣架、金屬欄杆等種類的尺寸及高度門檻。

發言人希望能豁免更多小型工程，讓這類工程不再視為「僭建物」，除可「體恤」市民需要，亦可善用屋宇署人手，集中資源處理「嚴重僭建物」。發言人補充，類似做法亦適用於「小型工程監管制度」，令更多低風險工程循簡化程序進行。

擬整合檢核計劃 設3年寬限

另外，局方亦建議整合現行3項市區檢核計劃為一個綜合計劃，並擴大檢核範圍，容許業主就修例前已搭建的僭建物，經註冊建築專業人士或承建商一次過檢核後予以保留。發言人稱，推展綜合計劃的首3年將設寬限期，給予業主壓力盡早參與。被問到局方會否擔心檢核過於草率，衍生社區安全問題，發言人稱將有相應配套，如屋宇署會隨機巡查及評核，確保僭建物符合安全要求。