建築例倡修 拒驗樓定額罰6000 僭建最高罰款增4倍 有懷疑可告

冀2026提交草案 稱軟硬兼施

《建築物條例》自1955年實施，除屋宇署2012年推出強制驗樓及驗窗計劃，並無其他重大修改。發展局昨向立法會提交文件，稱建議遵從四大原則，包括「軟硬兼施」，既支援業主遵從法定命令，亦施加法律責任和懲處；又強調「寬嚴有度」，會按類調校執法力度等。

驗樓驗窗遵辦不理想 增最高罰則引新罪

建議其一方向為加快樓宇檢驗和修葺。發展局發言人稱，現時強制驗樓及驗窗計劃遵辦率不理想，舉例涉及公用部分驗樓通知遵辦率僅約四成。是次修例建議為強制驗樓計劃引入定額罰款，代表屋宇署毋須再經法庭排期審訊，可直接對不遵從驗樓通知的業主罰款。發言人稱，建議參考了強制驗窗計劃原有定額罰款機制，認為定額罰款有即時阻嚇作用，有望提升遵辦率。

局方亦同時建議提高不遵辦驗樓驗窗通知時法庭可判的最高罰則。發言人稱，以往法庭判處刑罰偏低，期望新建議可讓法庭參考，判處更嚴厲刑罰。此外，不合作業主妨礙樓宇檢驗或維修的罰則會由1萬加至2.5萬元。

僭建分小型及嚴重 「要入則就係嚴重」

發展局長甯漢豪早前透露，修例將就僭建物引入不同層次的罰則。發言人昨稱，建議將劃分違例建築工程為兩大類，即「小型僭建物」和「嚴重僭建物」，其中後者包括僭建地庫、圍封天台、搭建平台等。發言人稱不會按大小、種類等明確定義何謂「嚴重僭建物」，「要入則（圖則）嘅就係」，估計現時四分之一僭建物為「嚴重僭建物」。

業主非「明知」亦違法 律師代理「明知」同罪

就「嚴重僭建物」，局方建議引入新罪行，如業主在修訂《條例》生效後的若干指明時間後獲得的物業有嚴重僭建物，不論僭建物是否由該業主搭建，均屬違法；而該物業買賣律師或地產代理，倘明知而協助業主觸犯上述新罪行，同樣可處該罪行的相同罰則。

測量師會支持 倘配合檢測可保障買賣雙方

香港測量師學會會長林家輝表示，學會支持政府是次修訂，相信加重罰則可提高阻嚇力。對於協助物業買賣的律師及地產代理或亦涉刑責，林認為有關建議無可厚非，但要配合檢測安排，因建築測量師可檢測物業狀况及擬定報告，並由產業測量師為物業評估價值，有助買賣兩方了解物業狀况，對雙方均有保障。

民建聯立法會議員劉國勳支持修例，提到過往政府對不遵從驗樓驗窗令的業主「太寬容」，加上檢控程序需時，令違規業主一直拖延，建議引入的定額罰款將免除繁複的檢控程序，相信有助減少業主拖延驗樓等要求。民建聯立法會議員鄭泳舜則表示，九龍西油尖旺與深水埗是全港最多「三無大廈」的區域，全港3000幢「三無大廈」中四分之一集中九龍西，期望政府加快在兩區推行「聯廈聯管」計劃，讓物業管理公司協助「三無大廈」或法團不運作的舊樓業主，籌組遵辦驗樓與維修樓宇等工程。

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