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承建商重大工傷擬更嚴懲 倡賦權屋宇署縮牌照年期

【明報專訊】承建商「精進建築工程有限公司」近年屢涉嚴重工業意外，發展局去年拒絕續牌申請。政府擬修訂《建築物條例》，提出多項提升建築工程安全建議，包括賦權屋宇署決定註冊續期年期，由現時3年延至最多5年，惟如承建商涉及塞責導致嚴重傷亡事故，則可縮短年期，亦可因應個別情况加設條件。

勞工界立法會議員周小松認為，相關建議合適，料當局未來能更靈活處理註冊承建商續期，「有事不需要等到續期才處理」。

擬准當局加入續牌條件

發展局提交法會文件交代修訂《建築物條例》，提出多項提升建築工程安全的建議。文件提到，據目前條文，屋宇署不能在處理註冊續期申請時施加條件，無足夠手段強制要求表現未如理想的承建商實施改善措施。

局方建議，賦權屋宇署決定註冊續期年期，由現時3年延至最多5年，以回應業界希望有更長的經營期，鼓勵長遠投資和行業健康發展。局方並建議如承建商涉及塞責導致嚴重傷亡事故，屋宇署可縮短續期年期，亦可因應個別情况加設條件，如要求實施更嚴格的工地監管制度。

倡賦權搜查扣押文件

文件又提到，屋宇署過往在工程安全規管及執法工作有困難，包括無權要求與承建商會面或提交文件，以致無法蒐集足夠證據。局方建議，賦權屋宇署要求會面、搜查和根據手令扣押文件等，並就拒絕會面或沒有向屋宇署提供工程監管文件等引入新罪行。

現時條例中涉及傷亡個案的檢控條文，最高罰則為100萬元及監禁3年，但2021年至2023年期間，據相關條文成功定罪個案的平均罰款僅約2.8萬元。當局認為罰則偏低，建議提高，如循簡易程序定罪，最高罰款100萬元提高至300萬元，監禁期3年；並參考《職業安全及健康條例》引入可公訴罪行，最高罰款1000萬元，監禁3年。

周小松表示，支持當局提高條例下涉及傷亡個案的最高罰則，與職安條例看齊，料可對承建商有阻嚇力；而賦權屋宇署要求會面、搜查和根據手令扣押文件等，也將有利當局蒐證及檢控。他又預料當局未來能更靈活處理註冊承建商續期。

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