官指車長「孤立無援」 不應陰謀論看警部署

陳官先提及港鐵角色，指港鐵一方面在站內管控，包括是否需廣播呼籲人們守法及告訴乘客元朗站內有事發生；另一方面，對列車車長的支援亦不足，有人不停按動緊急掣及阻止車門關閉，令列車延遲駛離，車長在事件中孤立無援，控制中心亦無解救方法。

稱警遲來不能成以暴易暴藉口

陳官又形容當晚是「多事之秋」，警方部署「很難以平常日子」去看，救護及警方在某種原因遲來現場，並不能成為挑釁對方、甚至以暴易暴的藉口；不少被告都說警方遲遲來到，但他認為在沒有資料下，任何人都不應胡亂猜測，亦不應用「陰謀論」眼光看警方部署。

陳官表示，事件「下集」出現毆打場面震撼，任何人都會說「有無搞錯，這麼離譜」，不齒施襲者失去理性的襲擊行為，但控方指控在於「上集」，並提及全靠林卓廷的直播片段及其他公開影像，才令真相公諸於世。

提「法官神聖公職」 公正裁決是使命

最後陳官提及「法官的神聖公職」，稱有些國家或機構試圖矮化香港司法制度，甚至恐嚇會制裁法官。陳官引述終審法院首席法官張舉能的說話，提及「恪守司法誓言、公正及獨立地按照法律和證據對案件作出裁決」正是法官的天職與使命。

（反修例風暴）