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要聞

被毆者：裁決荒謬 吳秋北：彰顯法治

【明報專訊】2019年7．21元朗站事件，立法會前議員林卓廷與另外6人全部暴動罪成。有目擊者對裁決感無奈，另有當晚被白衣人圍毆的市民認為裁決荒謬。立法會議員、工聯會會長吳秋北表示支持及歡迎法庭裁決，認為令犯罪分子得到懲處，彰顯法治。

鳳攸東街被毆無人被捕

事主：仍無解答 已不常回想

市民蘇先生案發當日在元朗鳳攸東街被白衣人圍毆。他接受本報訪問稱，對裁決感荒謬，認為林卓廷當晚未有傷人，更在事件中受傷，難以理解其暴動罪成依據。事隔逾5年，蘇認為事件仍未完結，當日受襲後他向警方報案，曾落口供及認人，惟至今未有人被捕，「是零進展……完全無解答、無答案」。他又說不會忘記事件，但已不常回想，「純粹我不想放得這件事太重，影響到我」。

市民林女士當日乘西鐵回家，途經元朗站目擊白衣人揮棍打人，逃走時跌倒撞傷膝蓋，事後患創傷後遺症。對於案件裁決，她以短訊回覆：「除無奈已無其他可表達。」

吳秋北稱，支持及歡迎法庭裁決，認為事件由「反中亂港分子與外部勢力策劃」、「屬典型的顏色革命」，是次裁決令犯罪分子得到懲處，能彰顯法治。他說事件破壞社會安寧，對社會危害甚大，雖然刑事檢控會完結，案件現時已有裁決，但社會仍要記取事件帶來的破壞及教訓。

張欣宇：盼市民了解車長無奈

法官在判辭中提及港鐵角色，指出當時有人阻止列車車門關上，引致列車延遲離開，車長孤立無援。立法會議員張欣宇稱，以往一般市民未必理解，但判辭清楚交代當時情况，希望市民從中了解車長當時的無奈。張又稱，當晚在元朗站大堂的衝突維持一段時間後才延伸至月台，若港鐵當時能在短時間內決定關站、作出疏散廣播，情况或不一樣。

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 反修例事件 元朗721事件 林卓廷

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