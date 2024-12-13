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官拒納用武「自衛保護他人」辯解 指有被告稱為阻嚇白衣「指鹿為馬」

【明報專訊】林卓廷之外，同案其餘6名被告分別被指用消防喉向閘外白衣人射水及擲水樽，他們在審訊中均自辯稱，當時使用武力是為了自衛及保護他人，逗留現場是等待警方到場提供證據等，最終全部辯解不被接納。法官陳廣池裁定該6人暴動罪成，反駁稱被告行為是挑釁，部分被告沒如所供述般協助警方，另有被告則前往已落閘的天水圍警署外與多人聚集，反映他和其他人有默契行事。

被告露笑容「不見要保護」

次被告庾家豪供稱當日穿黑衣與女友參加遊行後往元朗吃糖水，辯方曾稱警方執法出現「真空期」，庾向白衣人招手，推跌告示牌及擲水樽只是虛張聲勢，以抵擋對方襲擊。不過陳官表示，從庾的笑容不見他要保護他人或自己，更沒驚恐神態，他不時挑釁白衣人，根本是全情投入，招手拍掌是自恃身旁有人支持，阻嚇白衣人之說是指鹿為馬。

第三被告陳永晞辯稱到元朗站為提醒市民避免遭白衣人襲擊。陳官指出，陳永晞或因身穿綠衫而沒受襲，在元朗站「流連忘返」，認為他用消防喉射水並非自衛，而是反擊挑釁。

居於元朗的第四被告葉鑫昇辯稱留在閘內是想親身向警察提供證據，又為了阻嚇白衣人而投擲水樽及縮骨傘。陳官反駁，葉當時沒用手機拍攝取證，亦不信納其自衛說法，考慮到閘內人的集體性，葉的擲物行為可導致群眾仿效，不可能不激化衝突。

第五被告鄺浩林辯稱聽到有人呼救，因「八卦」走到大堂了解。陳官提及鄺在場攝錄，又向白衣人舉起手指，其後腦被物件擲中受傷；鄺4次擲物及向閘外人招手，不僅有動作，亦鼓勵他人及壯大聲勢，是積極參與暴動。

質疑沒如供述助警 警署聚集報案「有默契行事」

第六被告尹仲明供稱原本打算到元朗吃晚飯，惟在元朗站目睹白衣人襲擊一名女士，便留下等候警察做證人，其間他向白衣人擲水樽以分散其注意力。對於尹稱在任職萬寧便衣保安時會報警處理高買，陳官感費解，稱當晚不是在和平時期的高買案，尹沒幫助女傷者，事後卻到天水圍警署外聚集，反問尹對警署落閘、逾50人去警署報案不會奇怪？陳官又質疑為何尹一定要當晚報案。

第七被告楊朗辯稱當晚陪友人返元朗時見到白衣人施襲，他攙扶和協助治理女傷者，又解釋用水喉射水是想拉開與閘外人的距離。陳官批評楊證言不盡不實，他沒離開現場並站在前線和白衣人對峙，更射水挑釁，激使報復。

（反修例風暴）

相關字詞﹕林卓廷 元朗站 暴動罪 反修例事件 元朗721事件

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