7‧21林卓廷等7人暴動罪成 官指閘內集結變白衣外「另一場暴動」 林「抽政治油水」

7名被告分別為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。

官指事件「上集」閘機對峙演變暴動

「下集」月台白衣所為「非本案重點」

法官陳廣池於判辭指出，7．21事件最廣為人知是「白衣人的暴動」，白衣人在車廂內無差別毆打乘客一事被廣泛報道及令人譁然，但是這些認知卻為本案帶來複雜，亦造成「誰是誰非的混淆」。陳官將當晚元朗站內事件分成「上下兩集」，「上集」為白衣人與閘內人在車站大堂對峙，即7名被告逗留在大堂的關鍵時段；「下集」為閘內人退回月台及列車，白衣人追上月台之事。陳官表示，白衣人確實參與暴動，惟法庭需考慮閘內人是否也屬同一場景下另一暴動。

陳官指出，白衣人與閘內人在最初階段以圍欄及閘機為界，後來閘內人出現擲樽及群體式指罵，更有激進者使用消防喉轆及滅火器射向白衣人，當中不少人露出亢奮表情；從所有錄像及證供可見，元朗站內先有白衣人暴動，閘內人起初被動，後來演變成雙方對峙及有破壞社會安寧行為，故「上集」以閘內人發生短暫的暴動、白衣人衝入閘內作結。至於「下集」，白衣人在月台及車廂內所為，陳官以「不是本案暴動的重點」為由略過。

稱林發帖渲染有「黑社會」

「磁石效應」吸遊行者入元朗

本案共有11名控方證人，陳官指出，除了元朗居民A女士的證供偏袒白衣人之外，接納其餘控方證人均如實作供，包括時任元朗警民關係組的鄧警長供稱，他得悉林卓廷乘西鐵前往元朗站時，曾叫林千萬不要入元朗，否則對事情火上加油。

陳官表示，案發時林卓廷是新界東選區立法會議員兼北區區議員，辯方以此抗辯，稱林想以議員身分到元朗站調停紛爭；惟林進入元朗站前在網上一連發布3篇帖文，陳官認為帖文均是渲染有「黑社會」介入事件，更產生「磁石效應」，吸引與林政治立場相近的人或當日在港島參與遊行的人進入元朗。陳官又指出，林叫助手直播，明顯想「抽政治油水」，認為林入元朗之目的是蒐集白衣人罪證，從而向警方舉報，想借執法機構之手打擊白衣人及鄉事派，只是他沒料到自己會變成參與非法集結乃至暴動。

稱林言行「煽風點火」 非為調停到場

陳官引述林卓廷當晚的言行，指林在大堂叫身邊人「頂住先」、「大家千祈唔好褪，一褪（白衣人）就衝入嚟」，明顯想把閘內人群的聲勢壯大；另一邊廂，林向白衣人稱「你夠膽唔好走，企喺度」、「警察嚟緊，你班×街，拉晒你班×街」，其行為挑撥白衣人情緒，煽風點火。陳官考慮林的言行、直播為了提升個人知名度及蒐證打擊敵人，裁定林不是以調停者到場，相反他連同閘內人與白衣人「對着幹」，考慮閘內人正發生暴動，故裁定林暴動罪成。

【案件編號：DCCC1106/20、1132/22】

明報記者

（反修例風暴）

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