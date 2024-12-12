校董涵人代前議員 皆稱與校久沒聯絡

人代徐莉：不肯定是否仍任職

校網臚列的校董及顧問名單共24人，校董會主席兼創校人是徐莉，另有3名校董會副主席，包括港區人大代表徐莉、慈善家趙曾學韞、城大前副校長楊健明，其他成員包括香港一國兩制研究中心研究總監方舟、立法會建測規界前議員劉秀成等（見表）。

本報昨致電與創校人同名的校董會副主席兼港區人代徐莉，她稱任副主席是「好耐之前嘅事」，「我唔係好清楚，因為我疫情之後就無同佢哋聯絡」。被問到是否已離職，她則說「我問番嗰個徐莉（創校人）先啦好無」，「現在佢出咗問題，唔係我出咗問題，你唔好問我啦！」

方舟昨回覆本報稱，不便回應漢鼎書院相關問題，記者追問是否仍任職校董，他掛斷電話，記者再以短訊查詢是否仍在任，截稿前未獲回覆。劉秀成昨以短訊回覆稱，已與校方沒聯繫多年，不知悉他們的活動，無法提供任何協助。

校網的課程簡介稱，漢鼎書院為「非牟利的全日制私立中小學一條龍學校」，願景為「植根中國、展望全球」。校網主頁展示畢業生成就，稱第五屆共10名畢業生參加劍橋「普通教育文憑高級程度考試（A-Level）」，截至今年5月已獲37份國際知名大學取錄通知書，包括香港科技大學和理工大學、英國倫敦國王學院（KCL）、加拿大多倫多大學。