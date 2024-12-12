漢鼎未贖債券家長報警 「冀寬限」 認欠債1億不放棄營運 倘收生增有信心還

教局：4月已促停收建校債券 嚴肅跟進

本報昨向校方查詢有否訂明學生退學後獲退還債券的限期，截稿前未獲回覆。教育局昨回覆，今年4月已要求學校暫停收取建校債券費用，並向局方清楚交代未來發展路向，又稱現時學校發債券須局方批准（見另稿）。

漢鼎書院位於黃竹坑商廈創協坊，設一年級至十三年級（即中小學），提供非本地課程（見圖）。教育局收費證明書顯示，各級學費19.8萬至21.8萬元。根據書院網頁，校方2020/21年起獲教育局批准，所有學生須認購建校債券或本金券，前者60萬元一份，入學前一筆過繳交；又稱自學生入讀起，每份債券每學年扣減4.5萬元。所有離校生均可在正式離校日即每年7月31日起計4個月後申請債券退款，惟須持滿債券1年等。

家長：曾口頭允申請後半年內還 年半未見

家長黃太（化名）的兒子自2022年2月起轉讀漢鼎書院初中，她稱當初也覺得書院「有啲鬼」，皆因校舍設於商廈，入學前亦不准訪校。惟當年正值疫情，她希望盡快讓兒子恢復學習，便選擇入讀並認購60萬元債券作入學條件。

去年6月入讀近一年半後，黃太為兒子申請退學，其後亦申請剩餘51萬元的債券退款，她稱校方曾口頭承諾申請退款的半年內償還債券，惟至今仍未兌現。

黃太稱，校方今年2月曾提出「每月償還1萬元」的分期方案，獲不少家長接納，她形容「起碼叫做有行動」，惟校方再度失信；又說校方曾稱家長須協助招攬新生才能贖回債券。黃太認為校方明知有財政困難，卻不主動提及認購債券的風險，做法不妥。

律師：無訂明償還期 不代表可無了期拖

律師會前會長熊運信昨向本報說，儘管合約條款無清楚訂明償還日期，不代表校方可無了期拖款，加上家長已申請贖回債券，故應在「合理時間」內償還，舉例兩年已超出合理範圍，認為家長可循民事訴訟追討賠償，又說警方調查後若發現案件涉欺詐成分，校方或須負刑責。

協助家長的立法會議員梁熙表示，一年半前陸續接獲家長求助，至今累計50多宗，他稱家長轉述校方本周一（9日）舉行債券人會議，透露正欠債1億元，其中1000多萬元是租金，8000多萬元是債券，令家長有感學校可能經營不下去，決定公開事件並報警。

議員倡教局要求公開帳目

梁熙認為，現時私校只需公開學費、住宿、膳食費用，其他如債券、建校費、提名費都毋須公開帳目，建議局方要求公開，「雖說『一個願打一個願捱』，但願捱也想平衡風險」。梁又建議局方篩查學校的自有資金，若學校營運全來自債券及學費是相當危險，應設一定比例安全水平。

立法會教育界議員朱國強則認為，教育局在審核階段並每年核帳時，如發現學校財政問題應提前杜絕，並應要求校方預留儲備。

蔡若蓮昨稱，非常關注事件並嚴肅跟進，確保目前百多名在讀學生學習及教學質素不受影響。局方昨回覆本報補充，暫接獲3名家長投訴，促請學校盡快按協議退還款項。

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