城巴擬購200輛 的士業憂缺配套

現時全港有1.8萬輛的士，翻查運輸署資料，截至今年9月本港共有87輛已領牌電動的士，九巴及龍運、城巴、新大嶼山巴士及港鐵巴士（新界西北）合共有84輛已領牌電動巴士。

城巴發言人又稱會積極推動零排放轉型計劃「#MissionZero」，並承諾於2045年全面使用零排放巴士，正積極推進氫能巴士第二階段測試計劃，包括引入額外5輛量產型氫能雙層巴士及在港島興建第二座加氫站。

稱電池貴充電久 業界冀與政府商討

周國強稱，有資助的確對車主更換電動車是好的誘因，但目前配套不足夠，例如電動車維修零件不如現時石油氣的士零件充裕，但電動車電池或僅4至5年壽命，平均一塊全新的電池成本由6萬至10萬元不等，車主在「計營運成本會變得審慎」。

周續稱，藍圖稱增加高速充電樁要到2027年底才建成，未來兩年電動的士「充電好似好艱難」，惟即使有足夠高速充電樁，市面的電動車充滿電需時45分鐘，如司機充電需時約半小時或以上，「唔多唔少令到更換電車的步伐更慢」，但購買高電量的車款成本或貴10多萬，充電時長會令司機感到氣餒。

他認為藍圖反映政府有誠意幫助的士業界，冀政府就配套與業界商討，否則成效或與政府期望有落差。