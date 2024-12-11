6億資助購600電巴3000電的 目標2027完成增500的士高速充電樁

《綠色路線圖》公布 月內發信邀業界參與

公共巴士和的士每年碳排放量逾140萬公噸，佔香港碳排放總量約4%。環境局昨公布《路線圖》提出按三大原則推動巴士及的士綠色轉型，包括「鼓勵為主」、「循序漸進」及「避免轉嫁成本予乘客」。文件解釋，目前電動的士及巴士的市場和技術仍在快速發展，強制轉用「時機尚未成熟」，因此轉型的起步階段需以提供便利或資助推動；另過早更換車齡較輕的現役車會造成資源浪費，同時購買電動車、充電時間成本，以及其他必要支援配套支出等，會為業界帶來額外成本，冀逐步推行。

《路線圖》建議預留4.7億元，資助業界更換或添置約600輛電動巴士，專營巴士營辦商須在2027年前訂購、2029年前完成車輛交付及登記，方可取得全數資助；至於的士則預留1.35億元，資助3000輛車主換車，車齡最舊、即逾12年者優先，收到邀請之的士車主最遲明年中要訂車、2026年中內要為新車領牌。

環境局：2050年前必達零排放

謝展寰：電池可本地回收 支援氫能待觀察

充電設備方面，當局指由於電動的士主要採用輸出功率達100千瓦或以上的「高速充電樁」，因此目標2027年底前共提供至少500個遍佈全港的高速充電樁，滿足電動的士充電需求；至於電動巴士，會由專營巴士營辦商自費安排所需充電配套，政府亦在新的公共交通交匯處或巴士總站預留位置以安裝專營巴士專用充電設施。

環境及生態局署理副秘書長（環境）楊戎昨在發布會表明，專營巴士與的士2050年前「一定達到」零排放。政府短期內資助換電動車僅佔整體巴士及的士數量小部分，被問為何有信心達標時，環境及生態局長謝展寰稱，信心是基於「私家車電動化的經驗」，最新的新登記私家車已有七成是電動車，在技術成熟下電動私家車型號增多，燃料費方面用電亦較用燃油便宜，相信在可見將來電動巴士成本比傳統車更有優勢。

推動轉用更多電動巴士及的士意味日後有更多更換電池需要，謝展寰表示，本港首間電動車電池回收廠已於今年中在屯門環保園舉行動土禮，形容「早就做了工夫」，將來電動車電池本地回收「完全沒有問題」。翻查資料，負責機構料設施明年底建成、2026年底啟用。

對於《路線圖》未提支援氫能，謝解釋，氫能車仍處於早期發展階段，仍要觀察一段時間，包括價錢、使用情况、市場接受程度等，才能進一步決定使用幅度及規模，反之電動車技術已成熟，故現時可推動。《路線圖》亦提到，對氫燃料電池車試驗持開放態度，惟現時氫燃料電池的中小型和中短途車「並不具競爭優勢」。

田北辰：電巴成本達550萬 資助未必吸引

立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，樂見政府提出《路線圖》，冀政府長遠把綠色轉型計劃擴展至輪船及飛機等。田北辰表示，巴士一般壽命18年，保守估計其間更換一次電池，電池成本100萬元，連同車價雙層電巴實際成本約550萬元，遠高於柴油巴士。他認為政府資助每輛雙層電巴80萬元或車價25%，但雙層柴油巴士車價約300萬元，認為有關資助無助收窄傳統與電巴價格差距。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676