九成的士裝記錄儀 業界稱倘「升級」八成須重裝盼補貼

成本3500至5300元 維護費月花200

運署：澳門強制安裝後投訴大減

運輸署表示，現時市場同類型攝錄系統的採購及安裝成本約每輛的士3500至5300元不等，其後每月營運及維護費約150至200元，當局估計透過市場競爭，相關費用或有下調空間。署方又提及，自澳門政府強制的士在車廂內安裝車載終端機後，有關的士司機不當行為的投訴數字和檢控個案均大減。

香港的士小巴商總會會長周國強說，車廂錄像能提供證據，作為乘客與司機糾紛時的佐證，令沒禮貌司機及無理乘客無所遁形，但對政府未有提及補貼「有少少失望」。他稱市面逾九成的士已安裝行車記錄儀，但部分未能拍攝到車前方景象，解析度未達720p，預料全港逾八成的士需重新安裝攝錄系統，且攝錄系統須恒常維護，希望政府提供補貼。

的士業議會副主席吳坤成表示，強制的士安裝攝錄系統後，能助公平公正處理乘客及司機糾紛，增加的士業界公信力，亦能釐清意外責任，令保費有下調空間，不過認為長遠而言政府應補貼司機以安裝合規格攝錄系統。

有司機稱值投資 免客人無理取鬧

的士司機劉先生認為攝錄系統能保障司機免受乘客無理取鬧。他憶述曾接載一名乘客，對方因趕時間不斷要求加速，劉雖提高車速至近乎限制速度，最終仍被粗言謾罵；他又指曾被乘客「走數」、甫開車便被質疑兜路等。儘管設備要花數千元，他認為「值得投資」，冀錄像還司機清白。

立法會交通事務委員會主席、民建聯議員陳恒鑌相信的士安裝攝錄系統後，司機與乘客爭拗時可提出證據、乘客更安心乘坐的士、政府能憑證據執法等。