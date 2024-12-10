擬須提供兩種電子支付 的士業顧慮手續費 易志明：大勢所趨不裝說不通 陳恒鑌籲設智能咪表

政府稱不少平台豁免設備費

政府在立法會文件提到，參考現行的士車隊做法，建議要求的士司機提供至少兩種電子支付方式，包括二維碼及非二維碼途徑。政府稱，自今年10月底起，運輸署安排多場與的士業界主要代表會面，並諮詢的士服務質素委員會；政府指業界意見不一，有認為現階段不宜立法強制的士司機提供電子支付方式，主要擔心年長司機使用智能電話有困難，或增加營業成本，亦有認為應以宣傳教育及市場力量，鼓勵更多司機用電子支付。

政府說，留意到業界關注會有額外支出，但現時不少電子支付平台有向的士司機提供豁免設備費用、手續費等優惠，相信透過市場競爭，收費會維持於合理水平。政府又稱，考慮到本港的士牌照的擁有權分散，若單靠宣傳教育或鼓勵，估計需時頗長才能達至全港的士廣泛提供電子支付方式的目標。

香港的士小巴商總會會長周國強說，科技日新月異，不少年輕人已習慣不帶現金外出，有需要鼓勵更多司機用電子支付。他建議現階段可先在機場及口岸設專線隊伍，讓有提供電子支付之的士輪候接客，便利旅客來港。的士業議會副主席吳坤成希望電子支付公司可減手續費，方便業界使用，又關注在深圳灣口岸或福田口岸的電訊網絡不穩，影響電子收款，冀當局正視。

匯豐稱歡迎 八達通：無收手續費

本港現有多間公司提供電子支付服務，匯豐回應本報稱歡迎當局建議，將積極探討利用PayMe及匯豐「智豐收」，為業界提供支付服務。八達通表示全力支持的士支付「電子化」，為促進的士支付數碼轉型，八達通已開放支付網絡，讓的士司機能通過讀卡器接受多種支付方式，八達通無向的士司機收取手續費。