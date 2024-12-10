的士須裝攝錄系統 倡兩年內推 限受權者擷紀錄上傳中央平台 司機乘客憂侵私隱

運署稱阻嚇不當行為 爭拗時保權益

運輸署昨向立法會交通事務委員會提交文件，建議本港的士須安裝攝錄系統，以及必須提供電子支付方式（見另稿）。攝錄系統涵蓋3項裝置，包括車廂攝錄機、行車記錄儀及全球衛星導航系統（GNSS）。政府認為，的士安裝攝錄系統有助阻嚇和打擊的士司機的不當行為、提升的士駕駛安全，以及在司機和乘客出現爭拗時保障雙方權益，有利提升的士服務質素和整體形象。

不指定型號裝置 由供應商申審批

當局傾向不要求所有的士必須安裝同一指定型號裝置，由市場上的供應商就符合運輸署規格要求的裝置，向署方申請審批，的士車主可自行選購及安裝獲審批的裝置。裝置裝妥後，運輸署會檢驗，裝置亦須加以封蓋，確保合規和不會被更改或破壞。

紀錄存車內30天 遇投訴意外上傳平台供查

據政府建議，運輸署會聘用承辦商架設和維護中央平台，平台需兼容各個獲審批裝置所上傳的影音紀錄和數據；攝錄系統收集到的紀錄和數據須加密並儲存在車內裝置不少於30天，毋須上傳中央平台，但在有需要時，如乘客投訴或發生交通意外，獲授權人員可遠端將儲存車廂裝置的紀錄和數據上傳政府中央平台，並儲存於政府雲端，供警方或運輸署跟進調查。

政府強調，獲授權者須使用高強度密碼及透過多重認證才可擷取紀錄，運輸署架設中央平台時，會安排獨立第三方專業機構做私隱影響評估及平台系統保安風險評估；至於行車記錄儀拍攝的路面情况影片紀錄和衛星定位數據，車主可透過攝錄系統的服務供應商查閱。

政府聘機構做影響評估 私隱署：適時供意見

私隱專員公署昨回覆本報稱，運輸及物流局已就的士安裝攝錄系統聯絡公署，公署會提供意見。私隱專員鍾麗玲昨早在公署記者會上表示，公署將因應政府的諮詢適時提供專業意見，並樂見政府將做私隱影響評估，相信部門會考慮評估報告結果，包括對司機及乘客的私隱而考慮政策。

的士乘客陳先生贊成修例，認為強制安裝攝錄機對司機和乘客都公平，但關注私隱問題，亦擔心有不法司機同步設置另一攝錄裝置，偷取乘客個人資料，冀政府訂立更嚴厲法則。居港外籍人士John同樣擔心私隱問題，他指自己來自歐洲國家，當地崇尚自由，不慣被記錄行蹤，亦恐個人資料被政府和陌生人挪用。的士司機謝先生表示「無人想24小時畀人監視住」。

總會稱「絕對放心」 方保僑：經加密泄漏機率微

香港的士小巴商總會會長周國強則對私隱問題「絕對放心」，日後若有司機擅取影音紀錄須負刑責，相信司機不會以身試法。立法會交通事務委員會主席、民建聯議員陳恒鑌說，政府已考慮如何保護私隱，包括限制擷取影音紀錄權限等，認為政府可要求的士在攝錄裝置貼上標籤，以便乘客識別裝置獲政府認可。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，過去未有規管，導致網上不時流傳的士乘客片段，日後影音紀錄會被加密，資料須使用加密匙解密，即使對方取得SD卡或USB等儲存裝置，也無法直接取得已加密的內存資料，料資料泄漏機率微，「黑客用100年都解唔開」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676