具考古價值地點常現 料毋礙新發展區推進

【明報專訊】發展局上月中公布牛潭尾發展建議，未見提及文物保育；該局上月底回覆本報查詢時則提到，牛潭尾新發展區範圍內有一個具考古研究價值的地點及文化遺產初步評估辨別出具高考古潛力地點。北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒稱，新界經常都會發現具考古價值地點，相信不影響新發展區項目推進。
丘卓恒說，新發展區不時會遇到類似今次情况，故工程開展前會小心探察，以便了解是否有一些事宜需顧及，同時處理具考古價值地點時也有既定程序，倘有重要發現會適當處理。發展局早前回覆亦稱，收回土地及工程動工前，會由考古學家與古蹟辦商議，開展考古調查及發掘，以進一步評估，然後按評估結果徵得古蹟辦同意，訂定並執行合適緩解措施。
村落收地會否憂遇阻撓
信做好溝通及早安置有幫助
另外，攸潭美村日前舉行居民大會，不少居民反對政府收地，或要求收地後原區或原村安置。被問會否擔心日後北都多個村落收地會遇阻撓甚至抗爭行動，丘卓恒稱，由古洞北、粉嶺北開始，至洪水橋、元朗南等都有不少居民及業務經營者，但自2018年優化賠償及安置方案，其中讓居民以「免經濟狀况審查」方式獲編配房協專用安置屋邨單位，推動收地及清拆工作明顯有改善。
他相信只要做好溝通，及早向居民解釋發展時間表，並非一次過大規模進行，按工程時間表分階段做，並及早向受影響居民解釋賠償及安置安排，會有助整體安排。