具考古價值地點常現 料毋礙新發展區推進

丘卓恒說，新發展區不時會遇到類似今次情况，故工程開展前會小心探察，以便了解是否有一些事宜需顧及，同時處理具考古價值地點時也有既定程序，倘有重要發現會適當處理。發展局早前回覆亦稱，收回土地及工程動工前，會由考古學家與古蹟辦商議，開展考古調查及發掘，以進一步評估，然後按評估結果徵得古蹟辦同意，訂定並執行合適緩解措施。

村落收地會否憂遇阻撓

信做好溝通及早安置有幫助

另外，攸潭美村日前舉行居民大會，不少居民反對政府收地，或要求收地後原區或原村安置。被問會否擔心日後北都多個村落收地會遇阻撓甚至抗爭行動，丘卓恒稱，由古洞北、粉嶺北開始，至洪水橋、元朗南等都有不少居民及業務經營者，但自2018年優化賠償及安置方案，其中讓居民以「免經濟狀况審查」方式獲編配房協專用安置屋邨單位，推動收地及清拆工作明顯有改善。

他相信只要做好溝通，及早向居民解釋發展時間表，並非一次過大規模進行，按工程時間表分階段做，並及早向受影響居民解釋賠償及安置安排，會有助整體安排。