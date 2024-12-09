牛潭尾大學城面積非「牢不可破」 可抽地拓展

稱北都大學城共逾80公頃

規模可達「10間浸大」

丘卓恒稱，現時本港3間依山而建的大學，包括中大、科大及港大分別佔地逾50公頃或接近50公頃，其中中大面積逾100公頃，3間大學內建築物距離較遠，但位於市區的大學校園面積則較細。他強調，北都大學教育城面積至少超過80公頃，除牛潭尾的46公頃，洪水橋佔5公頃，新界北亦有約40公頃，「其實可做到10間浸大或6間理大規模」。

「香港可供發展地方不多，無論工程及社區成本，都制約政府決定發展面積與規模時要從效率等方向考慮，因此規劃牛潭尾及北都大學教育城都是以這個指導方向帶領我們。」但丘卓恒強調46公頃非牢不可破、不可更改，現時公眾參與討論，最重要是聽取地區人士及教育界意見。

被問是否已預留若干空間增加大學城面積，丘稱在牛潭尾總體佔地近130公頃中，除擬發展為大學城的46公頃，亦可抽調更多土地拓展大學城，「其實內部之前已增加，去年施政報告提出北都大學教育城為60公頃，及後在牛潭尾及新界北找到更多土地，故增至逾80公頃，額外土地便是從未規劃的位置再覓更多出來」。他稱，外界引用外國例子指現時大學城用地不足夠是可以理解，「最重要視乎大家是否有共識再增加」。

地塊擺位有調整空間 冀集思廣益

丘卓恒又認為，新界北新市鎮土地用途方案稍後推出諮詢公眾，是否仍有空間探討增加教育城發展面積，屆時社會可再討論，「牛潭尾與新界北都是概念性土地用途階段，並非鐵板一塊，公眾可集思廣益，（大學城）不同面積或不同地塊擺位，是有調整空間的」。