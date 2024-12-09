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須依法定圖則發展 指城規制度容適度調整

【明報專訊】北部都會區3個片區開發試點，發展商須負責土地平整、建設基礎設施，然後可保留私人住宅用地自行發展，發展局早前表示，若發展商認為「計唔掂數」，可在意向書提出。北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒受訪稱，城規制度容許適度調整，例如樓宇高度，但仍要向城規會申請，獲通過才可進行；至於改變土地用途，他指政府今次推出片區的大原則是要按法定城規圖則發展，「不希望見到賣3幅住宅地，另一幅物流地又變成住宅」，亦有違規劃原意。

發展局預計每個片區開發成本約100億至200億元。翻查資料，現時政府提出3個試點的「基線情景」，每個均有私人住宅、產業和公共設施，認為財務可行，更能於10年或更短時間完成。

被問到有業界人士質疑試點的用地用途被「框死」，開發企業只能按本子辦事，例如粉嶺北新發展區試點有3.2公頃巴士廠用地，佔整個試點約兩成土地，質疑是否應考慮上蓋物業發展。丘卓恒說，不同試點有不同土地組合，粉嶺北試點的巴士廠用地，發展商只須做土地平整，然後交還政府，不用建廠。

稱加基建非新做法 僅「再大膽少少」

他指今次政府推出片區試點，其中一個大原則是依法定圖則發展，又指發展商「一定會計好條數才投地」，最終發展商認為有盈利才會達成補地價協議，即使近年市道稍為下行，仍有原址換地項目達成協議，包括古洞北及粉嶺北，而片區加入基建設施並非新的做法，只是「再大膽少少」，認為發展商會接受。

對於3個片區試點的住宅用地地積比不一，當中粉嶺北介乎2.4至4.2，較洪水橋/厦村及新田科技城的6為低，丘卓恒解釋，北都已盡量提出較高的地積比，當中洪水橋/厦村、新田科技城的私樓用地為6，已是新界最高，而該兩區的住宅用地位於市中心，人口較密集，故地積比會較高，粉嶺北距離市中心較遠，故地積比會稍低。

他又稱，政府在規劃新田科技城時，非常在意三寶樹一帶與蠔殼圍的連繫，故接近該區一帶的飛鳥廊道，樓宇會較矮，新田片區試點的住宅地位於新田公路以南，遠離飛鳥廊道，地積比較高。

相關字詞﹕片區開發 北部都會區統籌辦事處 北部都會區

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