首片區項目爭明年下半年招標 北都辦：3區「財務上可行」 未來更多試點

明報記者 馬耀森 黃偉超

稱上月企業考察初步反應正面

政府11月29日公布「片區開發」3個試點，同日政府率領企業代表考察北都，包括房地產開發商，創科、物流等企業。北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒接受本報專訪時表示，當日他向代表團介紹整體北都規劃，並實地考察河套及洪水橋等地，形容業界反應正面，企業代表來自本地、內地或海外投資者，對整體北都發展有信心。

丘卓恒說，3個片區中，洪水橋/厦村、粉嶺北已完成法定規劃程序，亦差不多已完成收地，故會爭取明年下半年為首兩個項目招標；新田科技城片區則因為所涉土地仍未收地，預料最快後年招標（見表）。

他透露，政府顧問為片區做財務分析，顯示3個試點在財務上可行，有信心未來在北都新發展區會有更多片區試點推出，與賣地及原址換地模式並存，「只要有土地完成規劃並已收回，就有空間以片區形式推出市場」。但暫未有推出下一輪片區的時間表。

有信心不流標

片區發展模式未擬擴至北都外

現時北都新發展區亦有以賣地及以原址換地方式開發土地，丘卓恒解釋，政府在北都引入片區開發模式，是希望在現有基礎上作新嘗試，例如要求發展商做土地平整，甚至興建科技園大樓等，故先提出3個試點，如成功，冀未來推出更多片區，但強調不會整個北都均以片區開發，北都以外亦未有計劃以片區模式發展。

他說，北都並非單一項目，在香港發展新發展區，雖然由政府主導，區內一些工程本來需動用政府資金建造，若容許私人參與，可分擔部分成本，亦可減少政府初期財政支出，改善現金流；片區開發亦有助工程銜接，例如平整土地期間，已可規劃打樁工程，相比由政府平整土地後，其他承建商才入場，有提速效果；另外，區內公共設施可提早落成，市民可提早遷入。

近年政府推出的土地，部分以低價賣出甚至流標收場。被問到北都片區開發項目一旦流標，是否有應變方案，丘卓恒稱，政府財務評估認為現時市况下仍「計得掂數」，但政府都想聽取市場意見，故會做市場調查，再校正招標內容。他又稱商界對北都有期望，希望從中尋找投資機會，加上未來息口有下行趨勢，政府對前景審慎樂觀。

稱現時正做環評 會跟足法例要求

至於北都新發展區在規劃過程中若遭反對甚至司法挑戰，會否拖慢推展進度，他強調政府會以專業、務實、社會整體參與的態度去推動新發展區，例如早前推出牛潭尾規劃，希望凝聚共識，而現時正做的環評報告亦會跟足法例要求，他對於未來推進新發展區有信心。

政府預計首批推出的片區試點，每個片區成本約100億至200億元，丘卓恒指過去賣地項目如啟德地皮的中標價亦達此水平，至於是否由不同公司合資聯營，他說要視乎投資者取態，政府持開放態度。

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