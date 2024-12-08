「安」定「佳」績 歡「樂」豐「盈」 昔贈港熊貓名字具寓意

1999年，中央為慶祝香港回歸兩周年，送贈兩隻大熊貓安安及佳佳，當時特區政府未有舉辦命名比賽，沿用牠們的原有名字，寓意香港能「『安』定繁榮，迭創『佳』績」。佳佳及安安分別於2016年及2022年離世，其中安安成為全球最長壽的圈養雄性大熊貓。

樂樂盈盈徵名賽 金庸林鄭參與評審

2007年，香港回歸10周年，中央再贈港兩隻大熊貓，牠們來港時只有編號「606」及「610」。在牠們抵港前，當時的民政事務局舉辦命名比賽，徵集市民建議，最終經由作家金庸、時任民政事務局常任秘書長林鄭月娥等5人所組成的評審團，選出「樂樂」及「盈盈」作為一對大熊貓的名字，寓意「香港繁榮歡『樂』，經濟豐『盈』」，並於牠們抵港同日公布命名。

當年共有19名命名比賽參加者建議「樂樂」和「盈盈」這對名字，大會按規則抽出其中一人得大獎，獲安排參加「卧龍大熊貓之旅」（可攜同兩親友），並獲海洋公園全年入場證3張等；其餘18人亦獲贈海洋公園全年入場證兩張。