徵名不更名 安安可可續安可 寓意穩定平「安」無限「可」能 龐建貽：符港人期盼

接逾2.2萬份表格 千份盼沿用

文化體育及旅遊局與海洋公園於今年10月初舉辦大熊貓命名比賽。園方表示，是次共收到逾2.2萬份命名表格，經由文體旅局常任秘書長沈鳳君及龐建貽等6人評審後，決定沿用原名。

龐建貽昨出席「大熊貓亮相儀式」後稱，眾多命名建議中，期望沿用「安安」及「可可」的約佔逾1000份，而評審團對命名決定都「諗咗好耐」，考慮到「安安」及「可可」符合現時香港環境，以及市民盼能安居樂業，有不同可能與生機的期望，因此評審團認為名字具意義，一致決定沿用原名。

稱一定程度適應原名 沿用助訓練

被問沿用原名是否有方便與大熊貓溝通的考慮，龐稱兩隻大熊貓一定程度已適應「安安」和「可可」作為自己名稱，沿用原名的確有助訓練員給予指令，但重申有關決定主要是寓意上的考慮。

得獎者憶安安佳佳 稱體現傳承意義

任職界面設計師的李嘉明以「安安」、「可可」的建議名字獲最佳作品獎，獎品及禮券總值約4.7萬元。他說參賽時曾研究，認為大熊貓一定程度熟悉自己稱謂，沿用原名有助牠們了解訓練員指令。他說小時候父母曾帶他到海洋公園探訪大熊貓安安和佳佳，自己首份在園內購買的紀念品，亦是以牠們為主題的水晶球，對他影響深遠，這次恰巧中央送贈的雄性大熊貓同樣叫「安安」，故希望沿用此名，「上一代人有安安、佳佳陪伴，今代有安安、可可」，體現傳承的意義。

市民陳太歡迎大熊貓沿用原名，認為大眾已習慣以此稱呼兩隻新到港大熊貓，有助記憶，加上近年香港經濟環境「比起以前差啲」，希望社會能夠如大熊貓名字般穩定發展。自由行內地旅客張小姐說樂見比賽結果，認為城市能夠安定繁榮是每個人的願望。

周霽稱「寶地得寶」值祝賀

國家林草局：兩地合作熊貓速適應

特首李家超昨在儀式致辭稱，大熊貓是「國家的瑰寶」，中央贈港一對大熊貓，充分體現對香港的支持及關愛，而目前香港共有6隻大熊貓，對成為內地以外飼養最多大熊貓的地方感到光榮。

中央港澳工作辦公室、國務院港澳辦副主任周霽表示，大熊貓是國寶，香港是福地寶地，「寶地得寶」尤為值得祝賀。他說中央政府再度贈送香港一對大熊貓，承載着對香港市民的一種美好祝福，也是對香港充分的信任和堅定的支持。國家林業和草原局副局長李雲卿稱，在中華人民共和國成立75周年之際，中央再贈港一對大熊貓，開啟兩地大熊貓保護合作新篇章，經過兩地通力合作，一對大熊貓快速適應環境，大熊貓盈盈今年亦誕下龍鳳胎，相信6隻大熊貓必將為香港帶來繁榮發展的新祝福。

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