明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

徵名不更名 安安可可續安可 寓意穩定平「安」無限「可」能 龐建貽：符港人期盼

【明報專訊】9月底抵港、中央送贈香港的大熊貓「安安」和「可可」命名比賽昨日公布結果，將沿用原名，寓意好事能繼續「安可」、接踵而來，令香港未來穩定平「安」，同時有無限「可」能。牠們今日起將在海洋公園賽馬會四川奇珍館與公眾見面，園方或會派「時間卡」以疏導人流（見另稿）。海洋公園公司董事局主席、比賽評審團成員龐建貽表示，沿用原名決定符合香港現况，以及市民安居樂業的期望。

接逾2.2萬份表格 千份盼沿用

文化體育及旅遊局與海洋公園於今年10月初舉辦大熊貓命名比賽。園方表示，是次共收到逾2.2萬份命名表格，經由文體旅局常任秘書長沈鳳君及龐建貽等6人評審後，決定沿用原名。

龐建貽昨出席「大熊貓亮相儀式」後稱，眾多命名建議中，期望沿用「安安」及「可可」的約佔逾1000份，而評審團對命名決定都「諗咗好耐」，考慮到「安安」及「可可」符合現時香港環境，以及市民盼能安居樂業，有不同可能與生機的期望，因此評審團認為名字具意義，一致決定沿用原名。

稱一定程度適應原名 沿用助訓練

被問沿用原名是否有方便與大熊貓溝通的考慮，龐稱兩隻大熊貓一定程度已適應「安安」和「可可」作為自己名稱，沿用原名的確有助訓練員給予指令，但重申有關決定主要是寓意上的考慮。

得獎者憶安安佳佳 稱體現傳承意義

任職界面設計師的李嘉明以「安安」、「可可」的建議名字獲最佳作品獎，獎品及禮券總值約4.7萬元。他說參賽時曾研究，認為大熊貓一定程度熟悉自己稱謂，沿用原名有助牠們了解訓練員指令。他說小時候父母曾帶他到海洋公園探訪大熊貓安安和佳佳，自己首份在園內購買的紀念品，亦是以牠們為主題的水晶球，對他影響深遠，這次恰巧中央送贈的雄性大熊貓同樣叫「安安」，故希望沿用此名，「上一代人有安安、佳佳陪伴，今代有安安、可可」，體現傳承的意義。

市民陳太歡迎大熊貓沿用原名，認為大眾已習慣以此稱呼兩隻新到港大熊貓，有助記憶，加上近年香港經濟環境「比起以前差啲」，希望社會能夠如大熊貓名字般穩定發展。自由行內地旅客張小姐說樂見比賽結果，認為城市能夠安定繁榮是每個人的願望。

周霽稱「寶地得寶」值祝賀

國家林草局：兩地合作熊貓速適應

特首李家超昨在儀式致辭稱，大熊貓是「國家的瑰寶」，中央贈港一對大熊貓，充分體現對香港的支持及關愛，而目前香港共有6隻大熊貓，對成為內地以外飼養最多大熊貓的地方感到光榮。

中央港澳工作辦公室、國務院港澳辦副主任周霽表示，大熊貓是國寶，香港是福地寶地，「寶地得寶」尤為值得祝賀。他說中央政府再度贈送香港一對大熊貓，承載着對香港市民的一種美好祝福，也是對香港充分的信任和堅定的支持。國家林業和草原局副局長李雲卿稱，在中華人民共和國成立75周年之際，中央再贈港一對大熊貓，開啟兩地大熊貓保護合作新篇章，經過兩地通力合作，一對大熊貓快速適應環境，大熊貓盈盈今年亦誕下龍鳳胎，相信6隻大熊貓必將為香港帶來繁榮發展的新祝福。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞