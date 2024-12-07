伙NGO資助弱勢補牙剝牙 年4萬名額

議員倡跟關愛做法 邀私醫參與

醫衛界立法會議員林哲玄認為計劃僅提出與社福機構合作，以致病人或需轉換牙醫，建議沿用關愛基金資助項目做法，邀請私人執業牙醫參與。

醫局免費者全額資助

長津受惠者九成

社區牙科支援計劃資助方面，以獲醫管局豁免全部醫療費的市民為例，政府將全額資助。至於獲醫管局豁免部分醫療費者、65至74歲長者生活津貼受惠人等（見表），政府將資助逾九成費用，受惠者須就每隻牙支付50元行政費。

醫衛局副秘書長李力綱稱，衛生署上月已邀請非政府組織提交計劃書，反應積極，日後將和參與的社福機構商討社工轉介安排、如何透過機構網絡找出牙科服務未能涵蓋的弱勢社群，例如無家者和低收入者。

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計劃受惠對象之一為由社工轉介的有需要人士。身兼口腔健康及牙科護理工作小組成員的社區組織協會幹事彭鴻昌關注「有需要人士」具體定義，冀局方盡快與社福界商討，倘用政府各項津貼計劃作資格審查，憂部分未涵蓋但有經濟困難者未能受惠，倡保留彈性。另外，他說計劃內的服務只包括補牙及剝牙等基礎服務，建議未來涵蓋牙周病等牙患。

此外，政府擬擴展特殊口腔護理服務和護齒同行計劃，並於醫院加強特殊護理牙科服務，鼓勵港大牙醫學院、香港牙醫學會等提供更多全科牙醫學、社會牙醫學及特殊護理牙科訓練，亦建議香港牙科醫學院考慮將特殊護理牙科列為專科。