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牙科街症改網上登記抽籤 考慮引入資格審查助「聚焦」

【明報專訊】衛生署牙科街症本月30日起推出網上登記系統，採用實名登記，市民毋須再排隊取籌，地區康健中心等機構會協助長者登記。另外，醫衛局稱會參考口腔健康及牙科護理工作小組建議，考慮為牙科街症引入資格審查，聚焦幫助有經濟困難者，但未交代時間表，將在推行電子派籌後視乎需求再決定，強調任何審查均需行政成本。

一半額留長者 康健中心助登記

衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢稱，網上登記系統採用實名登記，每人每日只可登記一次，並用抽籤方式分配籌額，亦會預留一半籌額給長者，另已安排地區康健中心、長者相關機構職員協助長者網上登記，並增派人手到街症診所協助登記和核對身分。

衛生署稱屆時市民可透過「醫健通」於上午9時半至11時半登入網上登記系統，登記指定牙科診所翌日街症服務，獲分配名額者會收到手機短訊通知，同日下午12時半後可在系統查詢結果。需協助使用登記系統的人可於早上9時半至11時半到擬登記牙科街症服務的診所、各地區康健中心或康健站求助。

社協倡做好配套令長者悉安排

身兼工作小組成員的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，數碼鴻溝永遠存在，但數碼化屬大趨勢，建議政府做好配套支援及宣傳，令長者知悉新安排。

至於牙科街症擬引入資格審查，醫衛局常任秘書長陳松青稱，現時服務面向所有人，並非十分有效的資源分配。至於有何條件、何時引入資格審查，陳稱會先推行電子派籌，之後視乎服務需求再決定，強調任何審查安排均需行政成本。許美賢說正蒐集資料開展研究，會參考醫管局普通科門診做法，目標明年公布消息。

彭鴻昌希望為牙科街症引入資格審查，將資源集中於基層市民。他說留意到有外傭等人使用服務，而資格審查未必涵蓋經濟因素。

衛生署早前稱會以新服務模式加強緊急牙科服務，將服務量恢復至新冠疫情前水平。許美賢稱未來有海外牙醫，而當前招聘理想，今年有一半新畢業牙醫加入衛生署，明年將視乎人手調整籌數。

相關字詞﹕許美賢 彭鴻昌 陳松青 口腔健康及牙科護理工作小組 衛生署 牙科街症

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