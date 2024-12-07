青少年洗牙每次資助200元 政府倡共付額200元 牙科服務轉向「重預防」

業界：400元低於市價增誘因

工作小組建議將現時口腔健康及牙科護理體系，扭轉為「重預防、早發現、早治療」。政府認同建議方向，並就預防性質基層口腔健康服務，以及針對弱勢社群的牙科護理兩方面推出一系列措施（見表），包括明年第二季與非政府組織合作推出社區牙科支援計劃，資助有經濟困難者補牙和剝牙等（另見稿）。

醫衛局常任秘書長陳松青說，未來發展口腔健康及牙科護理體系和投放資源，將廣泛向所有市民推廣以預防為重的基層口腔健康護理，並聚焦為弱勢社群提供必需的牙科服務。

料惠37萬青少年 牙醫自由訂價

青少年護齒共同治理先導計劃是重點預防性質服務之一，銜接小學學童牙科保健服務，將於明年首季推出，預計每年約37萬名青少年受惠。計劃要求服務須包括風險評估、洗牙等。

計劃將以策略採購方式推行，私人執業和非政府組織牙醫皆可參與，青少年須加入醫健通，政府資助200元，受助者共付額建議為200元，參與計劃牙醫可自訂所收共付額。陳松青說共付額無規定上限，但參與牙醫須公開收費資料，以提高透明度。

至於訂立共付額參考因素，醫衛局回覆稱包括服務性質是否配合以預防為主的基層口腔護理的政策方向、私營和非政府機構牙科診所收費水平、市民接受程度等，設計計劃時與牙科業界有緊密溝通。

身兼工作小組成員的社區組織協會幹事彭鴻昌認同政府措施方向，強調預防為主，冀長遠扭轉市民口腔衛生意識。至於資助青少年的計劃，他說一般家庭基本可負擔每年花費約200元洗牙及口腔檢查，相信計劃對青少年及家長具吸引力。他說公私營協作計劃向來提高私營參與率有困難，但相信本港牙醫有社會責任感，且「北上睇牙」成風，部分本地牙醫生意受影響，相信不少有興趣透過計劃招徠生意，培養長期醫患關係。

牙醫學會會長陳超余表示，學會10多年前便提出有關設想，希望彌補小學牙科保健服務後的「service gap（服務斷層）」。他說政府建議的400元總額低於市場價，希望以此吸引更多青少年參加。至於會否擔心37萬受惠人數超出負荷，他說不預期所有青少年會參加計劃。

牙醫學會料有人訂價高出建議

陳說相信大部分牙醫有愛心，呼籲學會成員及同業參加計劃，但強調牙醫訂立收費受成本影響，相信有人會訂立高出政府建議的共付額，但屆時收費會公開透明，市民可自行選擇；學會亦會與政府定期檢討共付額，適時調整。

香港牙醫學會卸任會長王志偉說，若自己滿足所有條件便會參加計劃，並收取政府建議的共付額。他相信業界會歡迎計劃，形容是提升青少年口腔健康的好事，而接受小學牙科保健後，青少年牙齒情况「唔會太差」。

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