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盛事頻「甩轆」 田北辰：反映楊林缺溝通

【明報專訊】本港近年推動「盛事經濟」和旅遊復蘇，在文化體育及旅遊局長楊潤雄與運輸及物流局長林世雄領導下，多個大型活動和接待旅客安排頻頻「甩轆」，例如「球王」美斯訪港失場、郵輪碼頭交通混亂、颱風襲港期間過萬旅客滯留機場等。有立法會議員認為，從以往多次事件反映，兩名原任局長「似乎無乜傾偈」，欠缺溝通。

被問到對楊潤雄推動旅遊業復蘇的評價，曾任民政事務局長的酒店業主聯會執行總幹事徐英偉說，有感他盡心盡力做事，但近年旅遊業面對的挑戰和轉變急促，感激他多年來在問責團隊的付出和貢獻。

田北辰指楊被動 難辦盛事

實政圓桌立法會議員田北辰稱，盛事經濟離不開文體旅局與運物局，從過去多次事件可見楊潤雄和林世雄有欠溝通，舉辦大型盛事卻欠交通配套，令人有感「好心做壞事，就會被人鬧」。他亦質疑楊潤雄於吸引盛事有欠主動，拒絕尋求國際著名歌星來港演出，「這麼被動如何搞盛事經濟？」

楊潤雄2022年7月出任新設的文體旅局長，上任時稱該局統整文化、創意產業、體育及旅遊政策項目，可產生協同效應，更有效推動長遠發展。他當時稱有信心憑推動政策及管理的豐富經驗，做好統整工作，說好國家故事及香港故事。楊上任初期正值新冠疫情尾聲，通關前已被質疑不如新加坡等鄰近地區提早部署；通關後政府力推盛事經濟，啟德郵輪碼頭卻因交通配套不足屢掀混亂，行政會議召集人葉劉淑儀曾公開批評楊諉過碼頭營運商，質疑當局無汲取教訓肇禍。

多個大型活動接連生事，文體旅局亦被詬病監管不足。最大爭議是美國足球會國際邁阿密年初來港友賽，隨隊的「球王」美斯全程無落場惹觀眾不滿，原獲M品牌資助的主辦單位撤銷申請放棄資助。楊潤雄其後承諾檢討M品牌審批，原定今年第三季有結果，至今未見公布。

楊承諾上季檢討M品牌 尚未見

工程師出身的林世雄2022年7月出任運輸及物流局長，上任時稱須盡速規劃、建設和提升本港運輸基建設施，並致力完善跨界運輸基礎設施、香港與內地交通聯繫，便利香港融入國家發展大局及提升競爭力。其任內較大爭議是沙田T4主幹路工程被指造價過高，最終削減3.5億元預算後獲立法會通過。

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