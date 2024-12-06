楊潤雄：任內盡心 林世雄：榮幸任局長 議員讚接替者「有幹勁」 盼盛事轉守為攻主動邀

特首昨帶領兩位新局長見記者時，楊潤雄於facebook稱「謝謝大家關心！天空海闊，踏上人生另一階段」。他其後透過新聞稿發表離任聲明，稱出任局長深感榮幸，心知任重道遠，兩年半內盡心盡力，並感激局內同事並肩作戰及問責團隊支持，相信新任局長會繼續堅守崗位，為香港未來更好的發展而努力。

林世雄於離任聲明表示，1983年加入政府後在不同崗位為香港服務，是一生中最大光榮。他感激中央信任、特首支持及同事與業界多年幫助，能以運輸及物流局長一職完成40年公務生涯，「深感榮幸」，祝願新任局長一切順利。

兩局「孭重飛」 葉劉：換人好消息

《十四五規劃綱要》支持本港發展成為中外文化藝術交流中心，中央亦期盼本港建設海陸空三港，鞏固提升國際金融、貿易及航運中心，兩個主理的政策局未來都有多項大型政策、項目推出（見下表）。曾點名批評楊潤雄處理啟德郵輪碼頭安排的葉劉淑儀昨形容，楊潤雄和林世雄過去工作辛苦，相信官員變動是為工作需要，但不評論兩人被免職原因。她強調兩局都「孭重飛」，例如旅遊體育是本屆政府工作重點，發展物流、運輸和海運中心則是本港經濟新增長點，由有幹勁的新人領軍是好事。

旅業稱首要落實藍圖 冀盡快會面

葉太說文體旅局要負責全運會、確保啟德體育園順利開幕，近日亦發表《文藝創意產業發展藍圖》，且需推動旅遊業，形容新任局長羅淑佩以往表現主動，打擊公屋富戶的政策有新意；運輸及物流局需推動本港發展成為物流樞紐中心，面對很多挑戰，而新任局長陳美寶過去表現出色，認為她們接手是好消息。

政府今年底前將公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，酒店業主聯會執行總幹事徐英偉相信當局已完成藍圖，未來更重要是如何落實藍圖政策，認為不論由誰出任局長均要繼續與業界溝通，包括酒店業、旅行社、零售和餐飲業等。身兼足總董事的他說，以往少與羅淑佩交手，信任特首眼光，期望盡快與她會面，就啟德體育園開幕、舉辦全運會及推動熊貓經濟等方面保持溝通。

田北辰：換人顯中央感「不對路」

田北辰認為，換人反映中央「愈來愈覺得不對路」，質疑原任兩名局長無能力勝任工作。他稱文化、體育及旅遊有潛力為本港帶來龐大經濟增長，但需與運輸及物流方面「拍住上」，而兩名新任局長曾於運輸部門共事多年，相信未來會更緊密溝通。他期望未來推動盛事經濟轉守為攻，主動出擊爭取大型活動和知名歌星來港演出，相信羅淑佩細心和進取的性格能勝任。

體演文出界議員霍啟剛認為，香港經濟轉型正處關鍵時期，政府需全面檢討及改革制度，加上啟德體育園開幕、全運會、落實文創藍圖等工作，期待新局長與業界深入坦誠交流，推動業界發展。旅遊界姚柏良表示，旅遊業仍面臨不少挑戰，期望新局長助力業界轉型升級，將香港發展成為世界級首選旅遊目的地，並鞏固香港國際航空樞紐地位。