明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

楊潤雄：任內盡心 林世雄：榮幸任局長 議員讚接替者「有幹勁」 盼盛事轉守為攻主動邀

【明報專訊】文化體育及旅遊局長楊潤雄與運輸及物流局長林世雄昨被免職，兩人先後發表離任聲明，楊潤雄形容自己「兩年半內盡心盡力」，林世雄則形容加入政府工作為香港服務是他「一生中最大的光榮」。旅遊文化產業、航運都是本港未來發展重點，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀稱文體旅局與運物局「孭重飛」，換上「年輕有幹勁」的官員是好事。實政圓桌議員田北辰認為，陳美寶本身已處理運輸及物流局公務，毋須擔心接手問題，「你估林世雄的工作不是靠陳美寶？」又稱羅淑佩由運輸署調任房屋局後仍做出成績，形容她「百搭」。

特首昨帶領兩位新局長見記者時，楊潤雄於facebook稱「謝謝大家關心！天空海闊，踏上人生另一階段」。他其後透過新聞稿發表離任聲明，稱出任局長深感榮幸，心知任重道遠，兩年半內盡心盡力，並感激局內同事並肩作戰及問責團隊支持，相信新任局長會繼續堅守崗位，為香港未來更好的發展而努力。

林世雄於離任聲明表示，1983年加入政府後在不同崗位為香港服務，是一生中最大光榮。他感激中央信任、特首支持及同事與業界多年幫助，能以運輸及物流局長一職完成40年公務生涯，「深感榮幸」，祝願新任局長一切順利。

兩局「孭重飛」 葉劉：換人好消息

《十四五規劃綱要》支持本港發展成為中外文化藝術交流中心，中央亦期盼本港建設海陸空三港，鞏固提升國際金融、貿易及航運中心，兩個主理的政策局未來都有多項大型政策、項目推出（見下表）。曾點名批評楊潤雄處理啟德郵輪碼頭安排的葉劉淑儀昨形容，楊潤雄和林世雄過去工作辛苦，相信官員變動是為工作需要，但不評論兩人被免職原因。她強調兩局都「孭重飛」，例如旅遊體育是本屆政府工作重點，發展物流、運輸和海運中心則是本港經濟新增長點，由有幹勁的新人領軍是好事。

旅業稱首要落實藍圖 冀盡快會面

葉太說文體旅局要負責全運會、確保啟德體育園順利開幕，近日亦發表《文藝創意產業發展藍圖》，且需推動旅遊業，形容新任局長羅淑佩以往表現主動，打擊公屋富戶的政策有新意；運輸及物流局需推動本港發展成為物流樞紐中心，面對很多挑戰，而新任局長陳美寶過去表現出色，認為她們接手是好消息。

政府今年底前將公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，酒店業主聯會執行總幹事徐英偉相信當局已完成藍圖，未來更重要是如何落實藍圖政策，認為不論由誰出任局長均要繼續與業界溝通，包括酒店業、旅行社、零售和餐飲業等。身兼足總董事的他說，以往少與羅淑佩交手，信任特首眼光，期望盡快與她會面，就啟德體育園開幕、舉辦全運會及推動熊貓經濟等方面保持溝通。

田北辰：換人顯中央感「不對路」

田北辰認為，換人反映中央「愈來愈覺得不對路」，質疑原任兩名局長無能力勝任工作。他稱文化、體育及旅遊有潛力為本港帶來龐大經濟增長，但需與運輸及物流方面「拍住上」，而兩名新任局長曾於運輸部門共事多年，相信未來會更緊密溝通。他期望未來推動盛事經濟轉守為攻，主動出擊爭取大型活動和知名歌星來港演出，相信羅淑佩細心和進取的性格能勝任。

體演文出界議員霍啟剛認為，香港經濟轉型正處關鍵時期，政府需全面檢討及改革制度，加上啟德體育園開幕、全運會、落實文創藍圖等工作，期待新局長與業界深入坦誠交流，推動業界發展。旅遊界姚柏良表示，旅遊業仍面臨不少挑戰，期望新局長助力業界轉型升級，將香港發展成為世界級首選旅遊目的地，並鞏固香港國際航空樞紐地位。

上 / 下一篇新聞