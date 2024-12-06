建制派看好李連任 推改革「一屆點夠？」

李家超今年6月底在上任兩年時接受電子傳媒訪問，他說現屆司局長都符合他的要求，並以「行船」比喻團隊。至10月發表《施政報告》，李公開表示文體旅局未如期提交文化產業藍圖。

年中曾提換人 北京感太早

建制派消息稱，李家超早於今年中提出換人，但北京有感時間太早。李昨在記者會未回應有關說法，亦無評論兩名離任局長表現，只集中談對領導能力的看法，以及兩名新任局長表現。李亦提及自己上任兩年半，社會大部分人同意自己所定的政策方向及策略。

有資深建制派人士說，目前看好李家超連任，但在地緣政治、不同時間下，北京用人也可能有不同部署。該人形容，李表現不錯，民意認為「雙雄」表現不佳，李在赴京述職前換人，也可避免猜測。另一商界背景的建制派人士形容李「一定會連任」，稱要推動改革，「一屆點夠呢？」

行會成員湯家驊說，今次換人一定有問責成分，負責任的政府不是賣人情，「做得不好，長痛不如短痛」。他說特首公開發言中無提及「私人或健康理由」，同時集中點評新任局長，外界都可理解「弦外之音」。至於特首連任，湯說不敢評論，但說中央看香港事務很實際，一切視乎香港當時情况及國際關係。

明報記者