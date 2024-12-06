工作展望 均引中央對港政策期盼 陳：發展航運空運陸路基建 羅：最迫切做好體育園全運

【明報專訊】原任運輸及物流局常任秘書長的陳美寶接替林世雄出任局長、原任房屋局常任秘書長羅淑佩則接替楊潤雄上任文化體育及旅遊局長。兩人昨日先後向傳媒介紹未來工作方向，均引述中央對港政策及期盼。陳美寶提到，《十四五規劃綱要》表明香港是「國際航運中心」及「國際航空樞紐」，會帶領團隊「積極求變」，發展航運、空運及陸路運輸基建；羅淑佩就提到《綱要》明確支持香港發展成為「中外文化藝術交流中心」。
昨日先由特首李家超與羅淑佩和陳美寶一同見記者，其後羅陳二人各自介紹未來工作及接受記者提問。羅淑佩稱對獲任命感「無比光榮」，「會全力以赴支持及協助特首」，不負中央及特首重託及寄望；陳美寶形容「心裏面感到非常之光榮」，會全力支持特首施政，「說好香港運輸物流的故事」。
如何勝任文體旅局長 羅：常轉崗位學最快熟習
羅淑佩被問到文體旅局以往面對不少問題，她將如何勝任。她說作為政務主任，一向每隔數年轉換崗位，接觸全新範疇，並學習如何最快熟習、上手及發揮功用。她去年8月出任房屋署長，「16個月前我都說我沒做過房屋」，今次亦是本着同樣態度履新。被問到前局長林世雄過去在運輸及物流局的工作，陳美寶稱團隊與林「合作無間、並肩作戰」，建立很好基礎，未來會繼續以過去成績帶領團隊。
陳：發揮港「背靠祖國、聯通國際」優勢
兩人發言均引述中央對港方針。羅淑佩引述國家主席習近平在2022年7月講話提及，必須保持香港獨特地位和優勢，並形容在中央支持下，香港更應全力以赴發展為中外文化藝術交流中心。陳美寶提到基於《綱要》定位，未來會帶領政策局及4個部門，積極發展航運、空運及陸路運輸基建，發揮香港「背靠祖國、聯通國際」優勢。
就上任後工作，羅淑佩形容體育層面「最迫切及最重要工作」是做好啟德體育園啟用前籌備；另亦會與廣東省及澳門合作辦好明年底的全運會。她說會與業界交流討論如何用好中央惠港措施，包括深圳居民「一簽多行」、新來港大熊貓等。
陳美寶表示上任後工作重點涵蓋交通運輸基建、航空、航運及物流業等，其中多項鐵路工程將於2027年起陸續落成，海運港口發展局目標明年成立，另要就網約車平台訂定立法建議等。機場三跑現未達最初每小時102班次目標容量，被問及有否具體計劃，她說希望有序按年加強運力。海外拓展航權方面，她說最近完善內部機制，包括與機管局及各航空公司做好策略部署，務求發展新航權或在現行航權下擴展航點及航班，提升航運樞紐地位。