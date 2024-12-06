工作展望 均引中央對港政策期盼 陳：發展航運空運陸路基建 羅：最迫切做好體育園全運

昨日先由特首李家超與羅淑佩和陳美寶一同見記者，其後羅陳二人各自介紹未來工作及接受記者提問。羅淑佩稱對獲任命感「無比光榮」，「會全力以赴支持及協助特首」，不負中央及特首重託及寄望；陳美寶形容「心裏面感到非常之光榮」，會全力支持特首施政，「說好香港運輸物流的故事」。

如何勝任文體旅局長 羅：常轉崗位學最快熟習

羅淑佩被問到文體旅局以往面對不少問題，她將如何勝任。她說作為政務主任，一向每隔數年轉換崗位，接觸全新範疇，並學習如何最快熟習、上手及發揮功用。她去年8月出任房屋署長，「16個月前我都說我沒做過房屋」，今次亦是本着同樣態度履新。被問到前局長林世雄過去在運輸及物流局的工作，陳美寶稱團隊與林「合作無間、並肩作戰」，建立很好基礎，未來會繼續以過去成績帶領團隊。

陳：發揮港「背靠祖國、聯通國際」優勢

兩人發言均引述中央對港方針。羅淑佩引述國家主席習近平在2022年7月講話提及，必須保持香港獨特地位和優勢，並形容在中央支持下，香港更應全力以赴發展為中外文化藝術交流中心。陳美寶提到基於《綱要》定位，未來會帶領政策局及4個部門，積極發展航運、空運及陸路運輸基建，發揮香港「背靠祖國、聯通國際」優勢。

就上任後工作，羅淑佩形容體育層面「最迫切及最重要工作」是做好啟德體育園啟用前籌備；另亦會與廣東省及澳門合作辦好明年底的全運會。她說會與業界交流討論如何用好中央惠港措施，包括深圳居民「一簽多行」、新來港大熊貓等。

陳美寶表示上任後工作重點涵蓋交通運輸基建、航空、航運及物流業等，其中多項鐵路工程將於2027年起陸續落成，海運港口發展局目標明年成立，另要就網約車平台訂定立法建議等。機場三跑現未達最初每小時102班次目標容量，被問及有否具體計劃，她說希望有序按年加強運力。海外拓展航權方面，她說最近完善內部機制，包括與機管局及各航空公司做好策略部署，務求發展新航權或在現行航權下擴展航點及航班，提升航運樞紐地位。