雙雄免職 陳美寶羅淑佩任局長 李家超讚具解說能力改革意識 需追時間追成績

未提撤楊潤雄林世雄原因 李：感謝貢獻

國務院昨日宣布根據李家超提名和建議，任命陳美寶及羅淑佩出任局長，同時免去林世雄及楊潤雄局長職務。接任的兩名新局長陳美寶及羅淑佩均為政務主任（AO），同於1989年加入政府，至今35年，兩人都曾任運輸署長。

翻查資料，近3屆政府問責班子，上屆特首林鄭月娥任內有兩次班子調動，首次在其任期後2年9個月，計及時任民政局長徐英偉及時任律政司長袁國強任內請辭，林太任內共7名問責官員未完成任期。前一屆特首梁振英則在上任3年後換人，包括換走時任民政局長曾德成及時任公務員事務局長鄧國威。

在屢傳更換問責官員下，李家超今年6月底接受電視台訪問時，提到團隊「都符合我要求，當然會繼續」，相隔5個月，李昨在記者會公布替換兩名主要官員，但未提免去楊潤雄及林世雄職務的原因，僅稱兩人多年來努力工作，感謝其貢獻，祝願他們離任後一切順利。

稱經一段時期觀察

換人「沒有最好只有更好」

李家超解釋，安排由陳羅兩人接任，是由於賞識她們的「領導能力、解說能力和主動性」，稱兩人有「改革意識」，符合其施政理念，並提到他上任之初曾提到，希望團隊能「主動作為、以結果為目標」。李形容兩名新任局長接受邀請時，表現出「擔當、幹勁和熱誠」，有信心兩名新任局長加入後，團隊符合他的要求。

李家超說，過去因新冠疫情及「2019年的黑暴」損失很多時間，因此需「追時間、追成績」，形容今次決定是「經過一段時期的觀察」，亦判斷他未來希望做的工作。李多次提到兩名新局長有好的「領導才能、解說能力及很主動」，被問及是否意味兩名原任局長缺乏相關特質，他重申相關決定基於「沒有最好，只有更好」的理念及要求。

謝展寰垃圾徵費惹不滿

李：市民確有意見

在今屆政府任期，亦有其他官員表現受社會質疑。被問及有否檢視所有官員表現，包括現時財赤之下會否有指示要求「財金官員」做好些，坊間對環境及生態局長謝展寰處理垃圾徵費有不滿，李家超回應稱，每個政策局及局長所面對問題不一，有些已解決，有些仍在解決中。對於謝展寰表現，李稱「過程中市民的確有意見」，但每名局長都全心全意做實事去解決問題。

往屆有官員擁外國國籍引起社會關注。就兩名新任局長有否外國國籍，如果有將如何處理，李家超稱兩人都符合《基本法》要求。陳美寶昨回應提問時表示沒持有外國護照。據《基本法》第61條，特區主要官員要在香港通常居住連續滿15年，並在外國無居留權的香港永久居民和中國公民擔任。

行政會議成員湯家驊回覆本報表示，政府中期換人似乎已成大家接受的事實，早或遲一兩個月沒有什麼分別，而文體旅局需處理啟德體育園開幕及全運會等大型事件，愈遲換人未必理想。他說，兩名新局長人選毋庸置疑，但提醒若所有局長都由常秘出任，會違背問責制有新思想、新力量加入政府的原意，長遠未必理想。全國港澳研究會顧問劉兆佳回覆傳媒稱，現屆政府尚餘一半任期，更換官員亦屬正常，可提升社會對政府的期望。

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