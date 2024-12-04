八仙嶺4山客遇蜂襲 一男失散數小時送院亡

躲避間失散 女子遭螫耳送院

警方初步調查，兩男兩女事主昨早結伴行山，約9時從新娘潭出發，途徑八仙嶺等山頭。4人約於下午3時許行到衛奕信徑第9段、犁壁山附近，其間被野蜂襲擊，4人躲避期間失散，63歲姓劉男子失蹤。

警方、消防及政府飛行服務隊接報到場搜救，先後救起兩女一男，其中54歲姓任女子遭蜂螫傷耳朵，清醒送往大埔那打素醫院治理；74歲姓魏男子及57歲姓蔡女子沒有受傷，由直升機送往安全地方。救援人員其後繼續搜索，昨晚7時許在犁壁山附近發現劉男，他當時昏迷，由飛行服務隊直升機送往東區醫院搶救，至8時許證實死亡。

翻查資料，今年6月起本港先後有多宗行山者遭蜂螫傷事件，分別發生於釣魚翁、鹹田灣、龍蝦灣、河背水塘、屯門和田邨後山、蓮麻坑、彌散石澗等地。去年5月，漁護署一名64歲農林助理員在大嶼山芝麻灣植樹期間被野蜂螫傷後昏迷，送院搶救不治，引起公眾關注；當時有醫生稱，香港沒有毒素極強的蜂類，被螫傷致死罕見，但若事主有未受控制的慢性病，受刺激或會誘發心臟病。