議員促交水費調整方案 料兩元乘車難如期檢討

水署：將考慮用者自付及收回服務成本

勞福局回覆本報查詢，表示2024/25年度兩元優惠計劃的經常開支預算為61.2億元，其中政府向公共交通營辦商發還少收車資和船費收入的預算開支約60億元，較上年度近40億元的預算多50%。局方早前表明無意取消計劃或改變現時受惠組群，田北辰認為局方可改推10元或以上的車費獲兩折優惠，以及為計劃設上限如1500元；又建議賦權司機檢查乘客「樂悠咭」打擊濫用，否則「蝕幾多都無人同情」。

至於水費，劉國勳認為近30年沒有調整水費，倘以提升成本回收率為目標，加水費的做法容易理解。時任水務署長邱國鼎今年1月接受傳媒訪問稱正檢討水費，盼一兩個月內有結果。本報2月下旬向水務署查詢，署方亦稱水費檢討還需一兩個月完成。署方昨回覆本報稱，將考慮「用者自付」及「收回服務成本」原則等因素檢討水費。

江玉歡倡着眼「大數」 暫緩部分工程

選委界別議員江玉歡認為，所有收費調整不應向市民「開刀」，舉例水費只是「細數」，認為政府該着眼「大數」，如工務工程開支，建議暫緩部分工程。