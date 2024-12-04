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議員促交水費調整方案 料兩元乘車難如期檢討

【明報專訊】財政司長陳茂波在今年2月的預算案承諾「嚴格控制經營開支」，包括檢討兩元乘車優惠計劃及不同公共事務收費，例如水費，檢討至今大半年仍未出爐。勞福局和水務署昨日回覆本報查詢時均未確實何時公布檢討。實政圓桌立法會議員田北辰對勞福局能如期於年底前提交乘車優惠檢討並不樂觀，估計最快明年1月立法會才可討論；民建聯議員劉國勳認為水費調整「始終都要面對」，期望水務署盡快提交方案予公眾討論。

水署：將考慮用者自付及收回服務成本

勞福局回覆本報查詢，表示2024/25年度兩元優惠計劃的經常開支預算為61.2億元，其中政府向公共交通營辦商發還少收車資和船費收入的預算開支約60億元，較上年度近40億元的預算多50%。局方早前表明無意取消計劃或改變現時受惠組群，田北辰認為局方可改推10元或以上的車費獲兩折優惠，以及為計劃設上限如1500元；又建議賦權司機檢查乘客「樂悠咭」打擊濫用，否則「蝕幾多都無人同情」。

至於水費，劉國勳認為近30年沒有調整水費，倘以提升成本回收率為目標，加水費的做法容易理解。時任水務署長邱國鼎今年1月接受傳媒訪問稱正檢討水費，盼一兩個月內有結果。本報2月下旬向水務署查詢，署方亦稱水費檢討還需一兩個月完成。署方昨回覆本報稱，將考慮「用者自付」及「收回服務成本」原則等因素檢討水費。

江玉歡倡着眼「大數」 暫緩部分工程

選委界別議員江玉歡認為，所有收費調整不應向市民「開刀」，舉例水費只是「細數」，認為政府該着眼「大數」，如工務工程開支，建議暫緩部分工程。

相關字詞﹕水費 勞福局 陳茂波 財政赤字 2元乘車優惠

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