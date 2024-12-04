學者料儲備遜中期預測 洪雯倡訂5至10年計劃調整收支結構

洪雯稱急於收支平衡或衝擊社會

政府最新估計2024/25年度赤字將由原先預計的481億增至約千億元。黃健明指赤字擴大最主要與土地相關收入不如理想有關，同時未來中美關係未必理想下，外圍環境不利香港經濟，料未來一兩年未有條件樂觀。

洪雯向本報表示亦預料中期預測數字將要調整，但不能急於短時間內做到收支平衡，否則或對社會造成衝擊。她稱未來香港是「倒金字塔」社會，長者多於納稅人，認為政府需以5至10年的較長時間規劃如何改革，逐漸調整收入及支出結構。

李兆波：不斷將線推後危險

另外，中期預測明年3月底的財政儲備約6851億元，相當於政府11個月的開支。黃健明稱，赤字擴大及未來一至兩年政府財政未見樂觀下，儲備水平會比中期預測低，但認為財政儲備穩妥與否並無「黃金定律」。

經濟學者李兆波形容，現儲備已少於一年支出水平，稱政府目前透過發債應付開支，在赤字未見出路下，儲備將繼續減少，認為屬結構性的問題，「不斷將線推後是危險的」。