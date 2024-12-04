明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

學者料儲備遜中期預測 洪雯倡訂5至10年計劃調整收支結構

【明報專訊】今年初預算案「中期預測」料最快下年度（2025/26）可恢復收支平衡，計及發債可有63億元盈餘，不計債收入則要2027/28年度有盈餘。多名學者及議員均認為達到相關目標機會不大。浸會大學會計、經濟及金融學系高級講師黃健明形容未來一兩年「未有條件樂觀」；立法會選委界別議員洪雯則建議政府部署5至10年計劃，逐漸調整收入及支出結構。

洪雯稱急於收支平衡或衝擊社會

政府最新估計2024/25年度赤字將由原先預計的481億增至約千億元。黃健明指赤字擴大最主要與土地相關收入不如理想有關，同時未來中美關係未必理想下，外圍環境不利香港經濟，料未來一兩年未有條件樂觀。

洪雯向本報表示亦預料中期預測數字將要調整，但不能急於短時間內做到收支平衡，否則或對社會造成衝擊。她稱未來香港是「倒金字塔」社會，長者多於納稅人，認為政府需以5至10年的較長時間規劃如何改革，逐漸調整收入及支出結構。

李兆波：不斷將線推後危險

另外，中期預測明年3月底的財政儲備約6851億元，相當於政府11個月的開支。黃健明稱，赤字擴大及未來一至兩年政府財政未見樂觀下，儲備水平會比中期預測低，但認為財政儲備穩妥與否並無「黃金定律」。

經濟學者李兆波形容，現儲備已少於一年支出水平，稱政府目前透過發債應付開支，在赤字未見出路下，儲備將繼續減少，認為屬結構性的問題，「不斷將線推後是危險的」。

相關字詞﹕公共財政 中期預測

上 / 下一篇新聞