李家超：着手節流 學者議員倡研公僕薪酬 葉太稱凍減薪傷士氣

李：謹慎開源 三跑體育園等振經濟

財政司長陳茂波最新估算的千億赤字較年初預算案時預測的481億多一倍。針對目前財赤，李家超昨回應記者提問時表示，政府會從節流和開源着手，節流包括減少政府開支；開源方面，政府會謹慎，尤其是減低對市民影響。他表示，政府推出不同措施增加經濟動力以刺激經濟，例如開拓新市場、恢復深圳「一簽多行」等；另外機場三跑系統上月底啟用、啟德體育園下年開幕，都有助提振經濟，增加企業及政府收入。

預算案諮詢 陳茂波開始聽界別意見

消息：對所有意見態度開放

據了解，《財政預算案》公眾諮詢本月中展開，陳茂波昨日已與個別界別包括金融服務界會面，聽取他們對新一份預算案的意見。消息人士表示，預算案正在諮詢，對所有意見或建議持開放態度，現階段亦不宜評論個別方案。

就透過節流改善財政，公務員減薪是社會關注點之一。翻查資料，行會今年6月通過公務員劃一加薪3%，涉約87.29億元；法官及司法人員今年10月獲行會通過加薪3.62%。立法會議員則在10月起加薪1.8%，立法會回覆本報查詢表示，本財政年度截至11月底，議員酬金開支約7500萬元。

梁籌庭稱減薪無理 李兆波倡減一成

經濟學者李兆波昨日在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，政府可考慮公務員減薪8%至10%，指政府財政欠佳下，公務員卻依舊獲批加薪，做法不合理。選委界別議員江玉歡贊同政府在公務員方面「開源節流」，認為調整公務員薪金、減少人手等方向均可考慮。

新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀回覆本報表示，公務員凍薪減薪將傷害公務員士氣，認為現時討論言之尚早。她提到近日恢復深圳「一簽多行」，明年經濟有望好轉，可等待來年薪酬趨勢調查結果出爐後再定斷。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭就認為，公務員如因財赤而要凍薪減薪，做法無理。他稱現時基層公務員薪酬最低約1.4萬元，相比劏房租金都要7000元，稱公務員「雖然有理想，但都想穩定工作」。

洪雯：公屋負擔大 需檢討置業措施

就現時赤字進一步擴大，選委界別議員洪雯表示，政府依靠賣地等收入，但在高息、高建築成本下，很多發展商債務嚴重，因此買地意欲低，認為社會要有心理準備公共財政赤字會持續一段時間。她建議循多方面節流，舉例福利開支5年間增50%，關鍵在本港勞動參與率低，部分有工作能力者未有投入勞動市場，依賴政府福利措施，有需要制定政策減少福利支出負擔。她稱公營房屋負擔亦大，有需要檢討助市民置業的措施，減少公共財政在房屋上的負擔。

審計署：部門超支會問責

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照建議可藉人工智能等科技，檢視哪些流程可自動化，減人手開支；而北部都會區已有不少項目在開發，其他基建如非必要應暫緩。浸會大學會計、經濟及金融學系高級講師黃健明表示，政府部門開支增長大於經濟增幅，有需要審視。

審計署長林智遠在now新聞節目《時事全方位》表示，會審視各部門開支，若有部門超支，該署會向其問責。

明報記者

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