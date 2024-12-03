一簽多行首周日錄10.9萬內地客 上月同比增一至三成

邵家輝：業界「摩拳擦掌」推優惠

旅議會主席徐王美倫說，恢復一簽多行一定有助增加人流及帶動消費，料明年旅客數字翻倍。她相信透過一簽多行來港的旅客以不過夜為主，但有信心可增加過夜客，稱業界可設計半天或一天團，另料會議旅遊的相關業務會增加。

邵家輝認為有人自然就有生意，相信各行業都會受惠，稱不少業界「摩拳擦掌」冀推出優惠及特色產品，歡迎內地客來港消費。他說，過去大半年內地客來港不再以購買為目的，傾向深度遊，而內地跨境網購及產品質量愈來愈高，業界知道即使遊客數量增加，都要推出本土特色產品吸客。

《施政報告》提出政府已向中央提出擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍，邵家輝稱業界期望擴大試點城市，但由於早年有水貨客問題，需兼顧本港承載力。徐王美倫建議可先擴至珠海、中山等短途城市。