2500熊貓雕塑周末訪星光大道 安安可可周日「出更」

6角色IP贈港 版權費捐海園保育

PANDA GO獲文體旅局及旅發局支持，大熊貓雕塑周六（7日）及下周日起早上11時至晚上8時先在星光大道展出，14至15日會到昂坪360，21至22日到海洋公園，25至26日在中山公園展出；活動特別設計6款本港專屬的《熊貓香港親友會》角色，角色的IP其後會「送給香港」，以共同推廣文化及旅遊，帶動商機，涉及商業活動產生的版權費將捐予海洋公園作大熊貓保育相關用途。

林樹鑫稱去年ARR二十周年之際已計劃推出三部曲項目，包括「黃鴨」及多啦A夢，第三部曲是熊貓，當時未知道香港會迎來新熊貓，但這計劃為其到來增添了特別意義；而親友會角色將作為免費資源提供給旅發局或其他部門宣傳熊貓活動，確保活動品牌一致，「讓人一眼就能認出這是香港的熊貓盛事」，亦可令活動在港結束後仍能延續其影響力，將熊貓熱潮持續。

旅發局主席彭耀佳說，該局全力支持是次展覽，同時會聯繫多個界別推出連串宣傳，除製作「召集世界好友暢遊香港」電視宣傳片，亦會在港鐵、中環碼頭、半山扶手電梯等加添熊貓主題宣傳，未來旅發局一些大型活動亦會加入更多熊貓元素。

安安可可命名結果周六公布

另大熊貓安安及可可下周日在海洋公園正式與公眾見面，兩隻5歲大熊貓居於香港賽馬會四川奇珍館，園方稱大熊貓順利適應，亦添加攀爬架、植物，以及提升監控系統，周六會舉行亮相儀式及公布命名比賽結果。