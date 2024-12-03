財赤料千億 較年初估算倍增 陳茂波：信三數年收支平衡 學者不樂觀稱短期乏引擎

曾料下年度復盈餘 陳：檢視削開支空間

政府料今年本港GDP增長2.5%，仍在年初預測範圍的最下限，陳茂波稱是因為高利率維持較久，地緣政治環境，影響資金流和資產市場；來年外圍經濟環境不明朗，當局會繼續檢視收入、開支及財政儲備的水平，同時考慮社會當前和長遠需要，擬定相應的措施和財政安排。他表示，與評級機構溝通時，對方支持不用急於在一至兩年內收支平衡，否則對社會震盪較大，以政府財政儲備，以過渡形式作財政整合會較合適。

陳在2月發表預算案，稱未來數年度透過每年發債1350億元增收入，使帳面上減低財赤數額，並預計下年度（2025/26）已可重回盈餘；他昨日的說法卻是「未來數年內恢復收支平衡」，意味赤字年期仍有可能延長。

主因賣地收入大跌 利得稅減少

他又稱，當局財政整合主要以削減開支為主，會檢視是否有空間進一步減省，增加收入則作為輔助，盡量減低對一般市民、中產的影響，「我們（開源）的做法相當忍手」。

本財年預算案原預期地價收入330億元，但截至今年首7個月僅有37億元。另外，利得稅作為主要政府收入，本財年預算有1802億元，佔撇除發債淨額後的政府收入28.47%，惟截至9月的上半財年錄得71.16億，較去年同期減少51.82%；印花稅亦按年下跌16%至239.57億元。薪俸稅則按年增5.39%至83.59億元，其他內部稅收亦增4.12%至182.23億元。

議員不擔心 稱平衡還看能否吸資

當局把恢復財政平衡的預期由25/26財年延至未來數年，料超越2000/01至03/04連續4個財年赤字的前紀錄。立法會會計界議員黃俊碩認為目前不需太擔心，但賣地和利得稅收入恢復仍需時間，新冠疫後經濟復蘇不如預期是全球現象，惟及後有地緣政治因素，美國新政府或對港更不友善。他認為政府財政回復平衡要看能否吸引資金流入，股市活躍除帶動財富效應推動消費、樓市，亦會有部分資金留港投資、購置資產等幫助香港整體經濟，政府已在中東、南美等新興市場開拓新資金流入；另政府正簡化公司遷冊制度，料有助稅收和經濟。

學者：科研等新引擎成果需待數年

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，今年賣地收入現水平難再提高，未來3至4年潛在一手私人住宅單位多達10.8萬個，供過於求地產商去貨困難，即使買地也只會出低價。他認為未來3至5年本港財政預算較難回復平衡，本地消費疲弱，旅遊、金融、航運業偏弱，科研等新經濟引擎需數年才有成果，經濟短期缺乏增長引擎。

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