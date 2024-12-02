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發展經濟 核心在保持國際化形象

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍上月與工商界會面，討論本港經濟發展。就未來如何推動香港經濟發展，與會的香港中華總商會會長蔡冠深接受專訪認為核心在保持香港「國際化」形象，形容「如國際對香港的看法或信心起了變化，就不是太理想」，因此他今年先後到迪拜、東京、倫敦、巴黎等地，「將香港故事、中國故事解給他們聽」，讓外界認識香港實况，這亦可呼應夏寶龍提到以「實際行動」愛國愛港。

稱日本人或憂港審訊事件 「對商界解釋後釋疑」

蔡冠深形容香港賴以成功是由於「國際化」，故要繼續吸引外資投入最重要。適逢日本中華總商會成立25周年，他早前到訪東京一個星期，與日本內閣官房長官林芳正、外交部副大臣、經濟產業副大臣等會面，並向商界解釋香港現况。

他舉例，「最近亦見到有『一些以前事件』的審訊」，在外媒報道下當地人或有擔心，他於是向他們解釋事件因由，並強調香港法治健全、法律面前人人平等。蔡反問對方：「日本人在香港做生意，國安法與你有何關係呢？如你來到觸動到國安法，那你其實就不是來做生意，對不對？」經討論後，他引述當地一些大型商社代表稱因此釋除疑慮，「對香港改變了看法（a different view of Hong Kong now）」。

改善服務競爭力 倡檢視輸勞條件

至於香港目前的經濟狀態，蔡提到本地經濟特別是零售、酒店業等面對挑戰，留意到政府有努力爭取更多盛事在港舉行，但認為吸引旅客來港之餘，問題癥結在「如何提高香港競爭力」，留住旅客。

蔡留意到零售、餐飲、司機等均有勞工短缺，當人手不足工資價值自然提高，亦難維持服務質素。他說，在未能提供優質服務下，競爭力就會受影響，消費者會選擇，舉例旅客在香港看表演後，或會因此選擇到深圳留宿或消費。至於解決方法，他認為政府有需要進一步檢視輸入外勞條件，舉例可檢視外勞人工門檻、梳理司機駕駛執照資格互認等；具體執行要視乎政府如何平衡。他稱，工商界如果說得多，勞工界會有意見，「因此一向都不想講」，但認為這是現實問題，「再不說的話，永遠是死結」。

（經濟主力軍‧系列一）

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