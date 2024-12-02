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蔡冠深：投資無法逼 港有自由度 稱簽意向書顯示信心 具體參與「要計數」

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍上月在深圳與29名香港工商界領袖會面，涵蓋地產商、商會代表、創科企業人士等，各代表會上分享對香港經濟發展的看法，夏期望工商界可以「實際行動」愛國愛港；事隔半月政府安排商界考察北部都會區，由特首及京官見證，安排85間商界企業簽署支持及參與北都發展的意向書。本報今日起連載專訪，透過訪問與會商界代表，透視他們在其崗位如何理解及認為可以什麼實際行動貢獻香港，同時就香港發展面對的機遇與挑戰把脈建言。

政府上周帶企業考察北都，並安排簽署參與發展意向書，參與上月與夏寶龍會面的香港中華總商會會長蔡冠深接受本報專訪，他認為政府做法可助建立信心及氛圍，亦認為「要對香港有信心」。對於在發展過程的角色分配，蔡表示，政府負責整體規劃、頂層設計，商界則可視乎情况參與合適項目，形容「香港有香港的特色及自由度」，「政府不可能、亦做不到，我（政府）指定你（商界）要做邊瓣、要你幾多錢做些什麼」。

明報記者 鄭律銘

夏寶龍11月與工商界會面，提到企業家是發展香港的「主力軍」，並期望工商界以「實際行動」愛國愛港。蔡冠深表示，北部都會區與深圳相連，在創科發展上深港「無縫對接」，對本港形成「南金融、北創科」格局非常重要，「不揸緊去做就會落後」，認同需把握機遇。蔡表示，要鼓勵企業參與北都發展，「信心很重要」，因此他理解到，夏與工商界會面的重點之一，是希望鼓勵在香港的企業包括港企、外企以至內地的國企、民企，一同投入參與。

指夏寶龍「指明方向」 非要求發展商做什麼

若論「實際行動」，蔡冠深認為可理解為「政府想你投標、就投標」。但蔡指夏寶龍並沒有說得這樣具體，僅「指明方向」，表達北都發展對香港很重要，希望企業可多支持及投入，而並非要求發展商做些什麼，「只是創造氛圍，予社會認為（北都）是好的，其餘就自己去想」。

政府上周五（11月29日）率團帶企業考察北部都會區，同日安排85間企業就參與發展北都簽署意向書。被問做法會否予人綑綁或被迫表態之感，蔡認為簽署意向書屬「顯示信心的一個態度」，「是否等同legally binding（具法律約束力）呢？未必一定。（表達）意向吧，意向不等於一定要做，這不是具法律約束力的MOU（合作備忘錄），只是表達意向、想法」。

「內地簽很多合作備忘錄 終未必參與」

稱政府有更多主導未必是壞事

蔡冠深說，與內地做生意亦會有簽署MOU習慣，「不是落訂，但大家有個信心，是否一定參與呢？都未必，內地簽很多MOU去到最後都未必一定讓它參與」。他認為，簽署安排可先創造氣氛，讓大家有興趣，至於具體投資哪些項目、投資額多少，「一定要看規劃、設計如何，要投入多少資金，就真的要計數」。

蔡說，香港向來奉行不干預政策及自由經濟，但綜觀全球，不少地方發展都涉及由政府規劃、推動、補貼，部分政府更奉行「保護主義」，因此在香港，政府有更多介入屬無可厚非。蔡認為，香港在一國兩制下的優勢是「立足香港，背靠內地，面向世界」，若欠國家政策配合，香港亦難以發揮，因此政府有更多主導角色未必是壞事。

在發展過程中，政府與商界各有角色，對於有哪些部分需保留空間予商界、哪些不妨可由政府有更多主導，蔡冠深認為，政府當然是負責「頂層設計、整體規劃」，商界「可視乎哪一範疇適合自己，就投（資）那一項」。「政府不可能、亦做不到，我（政府）指定你（商界）要做邊瓣、要你幾多錢做些什麼，政府做不到，香港有香港的特色，以及自由度。」

蔡亦稱政府並沒有「叫發展商如何做」，只是創造條件，令到企業認為相關發展有商機，而在政府支持下，效果可能會更好。

全國政協常委唐英年早前提到，港商愛國及願意支持中央和特區政府，並非只說不做，商人最終要「計數」。同為全國政協常委的蔡冠深回應說法稱，是否「計得掂數」視乎短期或長期，即使目前數字上未必理想，但長遠認為香港是穩妥的話，可能5至10年後翻了很多番都不一定。他指這是信心問題，而他認為「要對香港有信心」。

（經濟主力軍‧系列一）

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