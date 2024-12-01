負傷鯨大澳擱淺 漁署啟應變計劃

市民落水營救 署方籲勿接近

據大澳石仔埗居民提供照片及網上流傳片段，一條疑似鯨魚於水深及腰的水面擱淺，約10人落水嘗試拯救，有人嘗試用麻繩綁住牠的尾部，疑想領牠回大海。據在場居民向本報提供的相片，有警員亦落水協助拯救。

離島區議員余漢坤向本報表示，昨晚約7時收到村民通知，於大澳石仔埗附近淺灘發現疑有鯨魚擱淺，有村民嘗試營救但苦無對策，遂通知漁護署及專家到場。

警方昨午3時許及昨晚7時許均接獲類似報案，稱分別於二澳及大澳發現不知是鯨魚還是海豚擱淺。漁護署則表示，昨午接獲警方報告，於大嶼山二澳水域發現有活體鯨豚擱淺。至入夜，漁護署及香港海洋公園保育基金人員在大澳水域發現一條鯨魚擱淺。漁護署立即啟動「香港水域內發現非本地棲息鯨豚動物的應變計劃」，聯同相關部門及保育基金人員巡查該處一帶水域，並與保育基金專家評估該條鯨魚的身體狀况及採取合適的拯救措施。

海豚保育學會料屬朗氏印太喙鯨

海豚保育學會副會長麥希汶觀看相關網上片段後表示，學會昨早出海觀察，見過相信是片段中生物，當時牠在大澳離岸獨自正常游泳。麥估計生物是朗氏印太喙鯨，但因未確認品種，暫難估計歲數。