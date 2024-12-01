盛事基金元旦改機制 加強「帶動旅遊經濟元素」

增配對資助 鼓勵尋商業贊助

文體旅局解釋，在考慮香港文藝業界和生態的最新發展及不同人士意見後，檢討了基金運作和資助模式，並諮詢文藝盛事委員會意見，推出「優化」後新機制。

新機制在審批準則中，會加強受資助活動須具備帶動旅遊及經濟的元素；另將加強關鍵績效指標（KPI）要求，包括加入關於「文藝盛事和旅遊的融合發展」的指標，引入配對資助以鼓勵活動主辦方引入商業贊助。

每年3輪申請 上限批10項目

基金將採用固定申請周期，每年接受3輪申請，截止日期分別為每年的4月、8月和12月的最後一個工作日，每個申請期會有不多於4個項目獲支持，申請者須於擬議活動舉行日期最少6個月前遞交申請。

文體旅局表示，考慮到擬於明年5月1日至6月30日期間舉行活動的主辦方，或未能按要求提早6個月交申請，因此會作特別過渡安排，容許有關申請按基金現行要求，在擬議活動舉行日期最少4個月前遞交。

根據政府上月6日回應立法會議員質詢時提供的資料，文藝盛事基金在前年、去年及今年分別接獲2宗、25宗及44宗申請，獲批項目包括去年及今年兩屆的巴塞爾藝術展香港展會、Art Central 2023等。政府資料顯示，基金至今已資助20個大型文化藝術活動。