深客稱不改訪港頻率 川客：倘政策擴會再來

「深圳現也很繁華」 與港差異小

Tiki與Chloe持有深圳居住證，今起可申請「一簽多行」。她們昨來港遊覽，打算即日返回內地。她們稱通常約3個月來港一次，一般只為購買奢侈品、藥妝及品嘗美食，在港消費數百至數千元。她們認為「一簽多行」將更便利來港，但因深圳與香港差別不大，「深圳現在也很繁華」，故不會因政策增加來港次數，亦不會特別增加消費額。

同樣持有居住證的深圳居民Lucas與Cici亦持有相似意見，稱「一簽多行」對自己影響不大，不會吸引增加消費或留港住宿。他們建議本港可舉辦夜間活動如萬聖節派對，吸引更多內地客留港。

亦有內地旅客認為政策有相當吸引力。來自四川的賀先生昨來港參加朋友婚禮，將逗留兩日一夜。他稱若能申請「一簽多行」則「肯定會再來港」，希望帶同父母一起到香港遊覽。

廟街店：不期望留過夜 難做消夜經濟

廟街小食店職員李先生表示，現時內地旅客普遍消費不高，11月營業額只夠支付成本。他希望恢復「一簽多行」吸引更多內地旅客來港，帶動中低價位消費，但不期望政策可令他們留港過夜，因香港住宿昂貴，而大部分店舖只營業至晚上11時，難做到「消夜經濟」。