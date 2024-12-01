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內地客料翻倍 旅業：年多200億消費 一簽多行今恢復 鄧炳強：加口岸人手增巡邏

【明報專訊】國家出入境管理局日前宣布恢復深圳居民到港「一簽多行」安排，今日起連同持居住證的非戶籍居民，可一年內無限次來往香港。保安局長鄧炳強昨於電台節目稱，預料內地旅客訪港人次增一倍。香港旅遊促進會總幹事崔定邦向本報表示，新增旅客料以不過夜為主，按旅發局首9個月數字，內地不過夜旅客佔1398萬人次、人均消費額1243元，如南下旅客翻倍，推算每年可為本港業界帶來額外約200億元消費收益增長。

崔定邦料旅社酒店惠小 利零售飲食

就一簽多行實施後的內地旅客增長，崔定邦稱業界估計最少增長可達兩成，他相信政府推算一倍增長有其依據。崔預料，一簽多行放寬後新增內地訪港旅客以深圳、珠海為主，多數即日往來，情况類似港人即日往返深圳遊玩。他稱目前內地不過夜旅客平均在港消費約1200元，料新增旅客消費額相若；而來港人數增多，將可帶動本港消費收益增長。

至於哪些行業可受惠，崔料恢復一簽多行對旅行團營辦商及酒店業而言受惠有限，但作為旅遊業十分支持恢復，因措施將有利零售、飲食等旅遊關聯行業經營，令更多內地人來港即日消費。

首9月不過夜人均花1200 七成半購物

翻查旅發局最新數字（見圖），今年首9個月內地不過夜訪港旅客總消費173.8億元、人均消費1243元。消費模式方面，最主要是佔七成半的「購物」，其餘依次為「其他」、「酒店外膳食」等。「酒店帳單」消費佔最小，即酒店、旅舍、賓館、服務式住宅或租用樓宇的費用及酒店內的用餐及其他消費，只佔0.5%。

鄧：商延蓮塘口岸開放

鄧炳強昨於商台《政經星期六》表示，平日錄得內地南下過關旅客約3萬多人次，周末可能達10萬人次，部分特殊日子甚至可達30萬人次，當局預料一簽多行後南下遊客增加一倍。他說，港府會增派人手至口岸，並加強巡邏旅遊區；特別日子如除夕煙花匯演後，會延長羅湖口岸及跨境鐵路服務時間，深圳灣口岸則會24小時運作。

鄧又稱，現時港府一直和內地商討延長蓮塘／香園圍口岸開放時間。而未來將於皇崗口岸、沙頭角口岸施行「一地兩檢，合作查驗一次放行」加速通關，市民在口岸僅需出示一次證件即可。惟羅湖口岸建成較久，建造時非以一地兩檢為目的，無法採用該措施。

楊潤雄冀設法留客過夜 續評承載力

文化體育及旅遊局長楊潤雄在同一節目提到，一簽多行新增的旅客不一定是不過夜，本港有不少演唱會，旅客看表演後或會消夜等，他期望可設法留住旅客過夜。楊稱，今次中央恢復一簽多行，對香港幫助會很大，今年全年料達4500萬至4600萬人次，相信會繼續增長。楊並提到，今次一簽多行擴展至非深圳戶籍者，對旅遊、零售、餐飲都有幫助，尤其聖誕臨近，香港節日氣氛較濃厚，相信有助吸引內地旅客來港過節。

楊又說，政府會不斷評估旅客承載力問題，不希望為市民帶來太多不便。他又說，內地居民購物習慣已變，相信不會對日用品供應構成影響，亦暫不擔心水貨客問題。

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